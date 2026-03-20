-2°
13° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 20 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #EsquelMinisterio publico fiscal
20 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Homicidio de Gutiérrez: El jurado popular declaró culpable a Emanuel Rojas

Tras dos horas de deliberación, el jurado respaldó la acusación de la Fiscalía y descartó la legítima defensa. El hecho ocurrió en septiembre de 2024 y el viernes se definirá la fecha del juicio por la pena.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tras dos horas de deliberación, el jurado popular dictó un veredicto de culpabilidad contra Emanuel Sebastián Rojas por el homicidio de Oscar Gutiérrez. El tribunal de ciudadanos respaldó la acusación de la Fiscalía, descartando la versión de la defensa que sostenía que el joven había actuado para salvar su vida.

 

El hecho, ocurrió el 3 de septiembre de 2024 en la localidad de Corcovado. El viernes se fijará fecha para el debate por la pena.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Futalaufquen: pizza y cerveza con el sabor único de Chubut
2
 Juicio en Esquel: El jurado ya delibera si Rojas es culpable por el crimen de Gutiérrez
3
 Piden donaciones para una familia del Barrio Cañadón de Bórquez
4
 Encontraron con vida a Esmeralda Pereyra López en Cosquín tras un intenso operativo y Alerta Sofía
5
 Conflicto por un tramo asfaltado en Ruta Provincial N° 12: aclaran que es un proyecto inconcluso y sin jurisdicción provincial
1
 El otoño dijo “acá estoy”… y el verano se despidió sin hacer ruido
2
 Histórico: El consumo de carne vacuna en Argentina cayó al nivel más bajo en 20 años
3
 Esquel: Abren las inscripciones para las Becas Deportivas del primer semestre
4
 Homicidio de Gutiérrez: El jurado popular declaró culpable a Emanuel Rojas
5
 Clima en Esquel: Viernes nublado y con probabilidad de lluvias aisladas por la tarde
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -