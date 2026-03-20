Homicidio de Gutiérrez: El jurado popular declaró culpable a Emanuel Rojas

Tras dos horas de deliberación, el jurado popular dictó un veredicto de culpabilidad contra Emanuel Sebastián Rojas por el homicidio de Oscar Gutiérrez. El tribunal de ciudadanos respaldó la acusación de la Fiscalía, descartando la versión de la defensa que sostenía que el joven había actuado para salvar su vida.

El hecho, ocurrió el 3 de septiembre de 2024 en la localidad de Corcovado. El viernes se fijará fecha para el debate por la pena.

R.G.