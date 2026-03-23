La Cooperativa de El Maitén suma una nueva unidad

La Cooperativa Eléctrica de El Maitén continúa dando pasos firmes en el fortalecimiento de su servicio. Hace aproximadamente un mes, bajo la conducción de su presidente Sergio Guajardo, se concretó la compra e incorporación de una camioneta Toyota Hilux destinada a optimizar las tareas del área eléctrica.



Hoy, la entidad suma un vehículo más, lo que representa un nuevo avance en su proceso de modernización. El destino y uso específico de este nuevo vehículo dentro de la institución será al Servicio de agua potable.



Un aspecto que merece ser especialmente destacado es que tanto el presidente como los integrantes del Consejo de Administración desempeñan sus funciones ad honorem, es decir, sin percibir remuneración alguna. Este gesto habla de una profunda responsabilidad social y un genuino compromiso con la comunidad.



Estas acciones reflejan una gestión que apuesta al crecimiento, a la transparencia y al fortalecimiento de los servicios esenciales, consolidando a la cooperativa como un pilar fundamental para el desarrollo de El Maitén y de la provincia del Chubut.

R.G.