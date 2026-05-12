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12 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Tres hospitalizados tras el vuelco de un camión del SPLIF que cayó por el Piltriquitrón

El vehículo volcó mientras descendía por el camino de montaña, cayó unos 15 metros barranco abajo y quedó sostenido por la vegetación. Tres ocupantes fueron hospitalizados tras el accidente.
Por Redacción Red43

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Un camión del SPLIF protagonizó un vuelco este martes por la mañana en cercanías de la plataforma del cerro Piltriquitrón, en El Bolsón. El vehículo cayó varios metros barranco abajo y quedó sostenido por la vegetación.

 

Según informó Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el hecho ocurrió alrededor de las 10.20, cuando desde la guardia de Bomberos Voluntarios de El Hoyo se alertó sobre el accidente.

 

A partir del aviso, se convocó personal y se despacharon al lugar una unidad de rescate y otra de logística con más efectivos y elementos de asistencia.

 

 

El camión cayó unos 15 metros

Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron un camión Ford Cargo perteneciente al SPLIF que había sufrido un vuelco mientras circulaba en dirección descendente por el camino del Piltriquitrón.

 

De acuerdo con la información oficial, el vehículo terminó a unos 15 metros barranco abajo y quedó detenido gracias a la vegetación del sector, evitando una caída mayor.

 

En el camión viajaban tres ocupantes, quienes lograron salir del habitáculo por sus propios medios antes de la llegada de los rescatistas.

 

 

Los ocupantes fueron trasladados al hospital

Bomberos indicó que las personas involucradas presentaban distintos golpes producto del vuelco. En el lugar se realizaron las primeras atenciones y tareas de contención emocional hasta la llegada de asistencia médica.

 

Posteriormente, los tres ocupantes fueron trasladados al hospital local para una evaluación médica más completa.

 

El camión participaba de un operativo de manejo de combustible que incluye poda, raleo, quema de residuos forestales y ampliación de banquinas, acciones que forman parte del trabajo de prevención que el SPLIF desarrolla de manera permanente para reducir el riesgo de incendios.

 

En el operativo participaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, además de efectivos policiales, personal sanitario y trabajadores del SPLIF que ya se encontraban en la zona al momento del arribo de los rescatistas.

 

 

 

O.P.

 

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