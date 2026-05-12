Gran desempeño del Team Pérez en la 6ta Copa ESID - ICT

El Team Pérez culminó una destacada participación en la 6ta Copa ESID - ICT, consolidándose como uno de los equipos con mayor presencia en los podios del torneo. La delegación regresó a la ciudad con el orgullo de haber alcanzado medallas con casi la totalidad de sus competidores, demostrando la solidez del trabajo que se realiza diariamente en la escuela.

Un dato que resalta el desempeño del equipo es que todos los alumnos que subieron al área de competencia lograron obtener una presea, a excepción de una pequeña integrante, Uma, quien pese a no alcanzar el podio en esta oportunidad, demostró un nivel técnico y una entereza que fueron especialmente reconocidos por sus instructores y compañeros.

Más allá del éxito en las modalidades de Lucha y Formas, los responsables del Team Pérez enfatizaron que el verdadero triunfo reside en el proceso. La escuela no solo se enfoca en la formación de luchadores capaces de competir al más alto nivel, sino que prioriza la construcción de personas basadas en los principios del Taekwon-Do: cortesía, integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable.

"Cada competencia representa mucho más que medallas; representa horas de entrenamiento, disciplina y el compromiso de cada integrante de esta familia", expresaron desde la institución, subrayando que el compañerismo y el respeto dentro y fuera del área de combate son el sello distintivo del grupo.

En la modalidad de Lucha, el equipo demostró su contundencia con las medallas doradas de Matías Pérez, Guadalupe Lefipán Colinecul, Ludmila Fassanelli y Giovanni Chanqueo. El podio se completó con las actuaciones de plata de Catalina Rojas, Juana Campos, Conny Kennard, Hada Urriche Rua, Leonardo Labourie y Gonzalo Quevedo, mientras que Gianna Pavón y Valentín Perrone se adjudicaron el bronce.

Por otro lado, en Formas, la técnica del Team Pérez volvió a brillar: Pablo Rivadeo, Guadalupe Lefipán, Gianna Pavón y Hada Urriche se consagraron con el oro. El segundo puesto fue para Thiago Iturra, Ludmila Fassanelli y Giovanni Chanqueo, en tanto que Nazareno González y Juana Campos alcanzaron el tercer lugar.

Asimismo, la escuela celebró el crecimiento profesional de su cuerpo técnico. Pablo Rivadeo alcanzó la certificación de Árbitro Internacional, mientras que Juan Martín Scinardo y Daniel Nazareno González obtuvieron sus licencias como Árbitros Nacionales, un logro que jerarquiza la enseñanza dentro de la academia.

Desde el Team Pérez agradecieron el apoyo incondicional de las familias, a quienes consideran una parte fundamental de cada logro obtenido. El acompañamiento en los viajes y el aliento constante permiten que los alumnos puedan cumplir sus metas deportivas en un ambiente de contención y respeto.



La institucion también agradeció al Maestro Marcelo Córsico, organizador del evento, por la invitación a participar en el prestigioso torneo. Tras esta experiencia, el Team Pérez retomará sus entrenamientos con el objetivo de fortalecer los valores de la disciplina y prepararse para futuros compromisos.







