Históricos locales gastronómicos de la región proponen 2x1 en sus productos

La histórica Casa de Té Nain Maggie, ubicada en calle Perito Moreno 179, de Trevelin, propone una oferta novedosa para los tiempos que corren.

Desde sus redes sociales, el local explicó que hay momentos que "merecen repetirse, o mejor aún disfrutarse el doble", por lo que lanzaron una oferta para quienes paguen en contado efectivo los viernes y sábado: 2x1 en servicio de té.

Nain Maggie lleva más de 50 años cultivando su identidad galesa en los platos y productos, además de la arquitectura que recuerda a otras épocas, pensando también en el futuro, desde invitaciones especiales para estudiantes escolares, como ocurrió en la semana pasada con la escuela n°200 y sus alumnos de 3°B y C.

Con más de 30 años también, en la historia esquelense, quien se suma a la propuesta de ofrecer 2x1 a sus clientes es la pizzería Fitzroya, de Almafuerte esquina A. P. Justo.

Los días domingo, todas las variedades de pizzas del local entran en la promoción, "para cerrar el finde como se lo merece". La pizzería esquelense también incorporó un 20% de descuento a docentes , entre otras promociones que difunden desde sus redes y cuando hay eventos culturales en el espacio, buscando dinamizar el trabajo gastronómico y la economía.

SL