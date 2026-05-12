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Por Redacción Red43

Marcha en defensa de la educación pública en Esquel

En el marco de una movilización a nivel nacional, se realizó una nueva marcha en la ciudad en defensa de la educación pública.
Por Redacción Red43

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Este martes por la tarde, se llevó a cabo en Esquel una nueva movilización en defensa de la educación pública, sumándose a la jornada de protesta que se replicó en las principales ciudades del país.

 

La columna de manifestantes, integrada por estudiantes, docentes, no docentes y vecinos, se concentró en la zona céntrica para recorrer las calles de la ciudad. La convocatoria tuvo como eje central el reclamo por el presupuesto universitario y la situación del sistema educativo nacional.

La jornada en la ciudad finalizó con una concentración donde se dio lectura a las principales demandas del sector educativo local y regional.

 

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