Marcha en defensa de la educación pública en Esquel

Este martes por la tarde, se llevó a cabo en Esquel una nueva movilización en defensa de la educación pública, sumándose a la jornada de protesta que se replicó en las principales ciudades del país.

La columna de manifestantes, integrada por estudiantes, docentes, no docentes y vecinos, se concentró en la zona céntrica para recorrer las calles de la ciudad. La convocatoria tuvo como eje central el reclamo por el presupuesto universitario y la situación del sistema educativo nacional.



La jornada en la ciudad finalizó con una concentración donde se dio lectura a las principales demandas del sector educativo local y regional.