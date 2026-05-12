Formación Profesional en Reflexología Podal en Esquel

A partir del próximo 16 de mayo, la ciudad de Esquel será sede de una nueva Formación Profesional en Reflexología Podal, una propuesta integral destinada a quienes buscan capacitarse en una terapia que combina el bienestar físico, emocional y energético.

La iniciativa surge del trabajo conjunto entre Reflexología Patagonia y el Centro Fuente Buena, y está diseñada tanto para personas que comienzan desde cero como para terapeutas que deseen incorporar nuevas herramientas a su práctica profesional.

La formación se extenderá durante cuatro meses a través de una metodología que busca el equilibrio exacto entre el conocimiento académico y la experiencia directa. El programa de estudio está estructurado para que los alumnos incorporen contenidos de anatomía aplicada y funcionamiento del cuerpo humano, además de técnicas específicas de lectura corporal y herramientas terapéuticas que, según destacan los organizadores, pueden comenzar a aplicarse de manera efectiva desde el primer mes de cursada.

En cuanto al equipo docente y la dinámica de aprendizaje, el esquema combina instancias teóricas y prácticas constantes. La teoría estará concentrada en una clase mensual dictada por el especialista Gustavo García, mientras que la parte operativa se desarrollará mediante encuentros presenciales cada 14 días. Estas prácticas estarán dirigidas y acompañadas por Bruno Ricciardiello, lo que garantiza un seguimiento personalizado y un entorno de aprendizaje cuidado para cada estudiante.

Uno de los puntos destacados de esta propuesta es que cuenta con el reconocimiento de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y la Capacitación Laboral, lo que otorga un respaldo institucional clave para quienes busquen insertarse en el mercado de las terapias complementarias.

Además del certificado profesional, los estudiantes accederán a una experiencia de crecimiento personal orientada a la conciencia corporal y el cuidado integral de la salud.

Debido a que los cupos son limitados para garantizar la calidad del acompañamiento práctico, los interesados deben realizar sus consultas a la brevedad.

Para recibir más información o concretar la inscripción, está disponible el número de contacto 2945 55-4902 o a través de las redes sociales del Centro Fuente Buena y Reflexología Patagonia.







M.G