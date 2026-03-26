La Sagrada Familia festejó su 25° Aniversario

La Parroquia de la Sagrada Familia está celebrando su 25° aniversario con múltiples actividades.

En las inmediaciones del Barrio Malvinas Argentinas, donde se encuentra esta institución católica, realizaron una procesión en la tarde del día miércoles.

Los feligreses se reunieron como es tradición en cada misa que se oficia, sumándose fieles de toda la cuidad, en un encuentro que es la previa a la Semana Santa, época donde la agenda católica se convoca, preparándose para el Domingo de Ramos a las 11 horas de este 29 de marzo, y las distintas misas de la festividad.

Semana Santa recuerda el regreso de Cristo tras la traición de Judas, su vuelta a Jerusalén en la resurrección, también conocida como "La pasión de Cristo".

SL