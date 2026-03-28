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28 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

El Maitén fue sede de una jornada cooperativista con presencia provincial

Referentes de toda la provincia se reunieron para abordar paritarias, deudas y la situación de las prestatarias del interior. El encuentro incluyó capacitaciones de la COOP16 y la sesión de la Federación de Cooperativas.
Por Redacción Red43

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La localidad se convirtió en el epicentro del cooperativismo provincial con una destacada jornada de trabajo que reunió a referentes de toda la provincia. Las actividades incluyeron capacitaciones técnicas, reuniones institucionales y una puesta en común sobre las problemáticas críticas que atraviesa el sector de servicios públicos.

 

La agenda comenzó por la mañana con una capacitación sobre la Ley de Modernización Laboral aplicada a cooperativas, dictada por los equipos legales de la COOP16 de Esquel. En este marco, impulsado por el anfitrión Sergio Guajardo, se concretó la entrega de 30 medidores eléctricos y herramientas para la entidad local.

 

Por la tarde, la Federación Chubutense de Cooperativas (FeChCoop) inició su esquema de sesiones itinerantes. El encuentro fue presidido por Valeria Lewis (Gaiman) y contó con la participación de figuras clave como Miguel Illuminati (Esquel), Mario Cambarieri (Comodoro Rivadavia) y Alfredo Martínez (Gan Gan).

 

Entre los temas centrales de la mesa se destacaron:

 

Paritarias salariales y situación de las cooperativas del interior.

 

Vínculos con la Subsecretaría de Servicios Públicos y resoluciones del IPA.

 

Aspectos técnicos y mercado a término.

 

 l cierre de la jornada, se realizó un encuentro ampliado con representantes de Tecka, Gobernador Costa, Paso de Indios y Trevelin, entre otros. El debate se centró en la delicada situación financiera de las prestatarias, el origen de sus deudas y la búsqueda de modelos de gestión que permitan la recuperación del sistema.

 

Con esta convocatoria, El Maitén se consolidó como un punto de encuentro clave para el sector, reafirmando el compromiso de las entidades en la búsqueda de soluciones colectivas frente a un contexto económico complejo.



M.G

 

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