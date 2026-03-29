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29 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Lotería del Chubut informó que otra vez salió "La Poceada"

El ticket ganador fue vendido en la Agencia N° 2020 de la ciudad de Trelew, que también recibe dinero en efectivo en concepto de premio estímulo.
Por Redacción Red43

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Lotería del Chubut informó que un apostador resultó ganador del Premio Mayor de la Quiniela Poceada, llevándose 76.835.513,70 pesos, en el sorteo realizado el sábado 28 de marzo a las 21 horas.

 

El ticket fue vendido por la Agencia N° 2020, ubicada en Musters 1283, de Trelew, recibiendo esa agencia vendedora un premio estímulo correspondiente al porcentaje otorgado por la venta del boleto ganador.

 

Al respecto, el presidente del Instituto de Asistencia Social -Lotería del Chubut-, Ramiro Ibarra, celebró la noticia y expresó: “Felicitamos al apostador que cumple un sueño gracias a la Poceada, y destacamos el rol de nuestras agencias oficiales, que día a día acompañan y confían en los productos de Lotería del Chubut. Es una alegría enorme que estos premios lleguen a las familias de la provincia”.

 

Los números sorteados fueron: 17 – 35 – 38 – 42 – 61 – 71 – 78.

 

Desde este lunes, primer día hábil, la Quiniela Poceada renueva su pozo en 50 millones de pesos, habilitando nuevamente a los apostadores a participar por importantes premios.

 

 

 

Cómo se juega la Poceada

 

La Quiniela Poceada es un juego diario en el que el apostador elige siete números entre el 00 y el 99, y gana al acertar siete, seis o cinco números; los números se toman del último sorteo nocturno de la Quiniela del Chubut, el pozo es acumulativo cuando no hay ganadores, los tickets tienen un valor de 1.000 pesos, se adquieren en agencias oficiales y, además, los premios no pagan impuestos, por lo que el monto ganado se cobra de manera íntegra.

 

 

 

R.G.

 

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