A 64 años del golpe que derrocó a Frondizi

Este 29 de marzo se cumplen 64 años del golpe de Estado que expulsó del poder al entonces presidente Arturo Frondizi, en lo que fue el cuarto quiebre institucional del siglo XX en la Argentina.

La interrupción de su mandato se produjo apenas once días después de las elecciones en las que el peronismo había logrado una victoria clave en la provincia de Buenos Aires, con Andrés Framini como candidato. Aunque el gobierno anuló esos comicios, la presión militar no se detuvo.

Frondizi fue detenido y trasladado a la Isla Martín García, mientras se desataba una disputa por la sucesión presidencial. El jefe del Ejército, Raúl Poggi, no logró asumir, y tras gestiones entre el ministro de Defensa y la Corte Suprema, terminó jurando como presidente provisional del Senado José María Guido.

Guido gobernó hasta 1963, cuando se realizaron nuevas elecciones que consagraron a Arturo Illia, en un contexto donde el peronismo continuaba proscripto.

R.G.