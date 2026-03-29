15°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 29 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Argentina
29 de Marzo de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

A 64 años del golpe que derrocó a Frondizi

El 29 de marzo de 1962, las Fuerzas Armadas destituyeron al presidente tras el triunfo del peronismo en Buenos Aires. La crisis derivó en una compleja sucesión que llevó a José María Guido al poder.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este 29 de marzo se cumplen 64 años del golpe de Estado que expulsó del poder al entonces presidente Arturo Frondizi, en lo que fue el cuarto quiebre institucional del siglo XX en la Argentina.

 

La interrupción de su mandato se produjo apenas once días después de las elecciones en las que el peronismo había logrado una victoria clave en la provincia de Buenos Aires, con Andrés Framini como candidato. Aunque el gobierno anuló esos comicios, la presión militar no se detuvo.

 

Frondizi fue detenido y trasladado a la Isla Martín García, mientras se desataba una disputa por la sucesión presidencial. El jefe del Ejército, Raúl Poggi, no logró asumir, y tras gestiones entre el ministro de Defensa y la Corte Suprema, terminó jurando como presidente provisional del Senado José María Guido.

 

Guido gobernó hasta 1963, cuando se realizaron nuevas elecciones que consagraron a Arturo Illia, en un contexto donde el peronismo continuaba proscripto.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Omar Antonio González QEPD
2
 Fatal accidente náutico en Epuyén: un muerto tras el vuelco de dos veleros
3
 Héctor Gonda: elegir el sur, una y otra vez
4
 Lázaro Faustino Calfuman QEPD
5
 Enrique Antonio Trifilio QEPD
1
 Trevelin rendirá homenaje a los héroes de Malvinas este 2 de abril
2
 Lázaro Faustino Calfuman QEPD
3
 Homicidio en Tecka: Dictan prisión preventiva para la mujer imputada
4
 A 64 años del golpe que derrocó a Frondizi
5
 Girineldo Vidal QEPD
Policiales
policiales |
Por Red43 -
policiales |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -