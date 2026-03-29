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29 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Fin de una era: La Serenísima cambia de dueños

Danone y Arcor alcanzaron un acuerdo para quedarse con el control total de Mastellone Hnos., dueña de La Serenísima, tras meses de negociaciones.
Por Redacción Red43

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La operación contempla la compra del 51% que aún estaba en manos de la familia Mastellone y del fondo Dallpoint. De concretarse, ambas compañías pasarán a controlar el 100% del capital a través de Bagley Latinoamérica.

 

El acuerdo pone fin a un proceso marcado por diferencias en la valuación de la empresa y evita un posible conflicto judicial. Aunque no se informó el monto, se estima que hubo un punto intermedio entre las partes.

 

Más allá del cambio accionario, el objetivo es unificar la gestión del negocio, mejorar la eficiencia y fortalecer la presencia en el mercado. La salida de la familia fundadora cierra una etapa histórica y abre una nueva bajo el control de grandes grupos.

 

 

 

R.G.

 

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