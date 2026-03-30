Lanzan las inscripciones para los talleres municipales TAMFI y TAMFOC en Esquel

A partir de la próxima semana se iniciará el proceso de inscripción para los talleres artísticos municipales que este año contarán con una oferta renovada tras un proceso de selección que incluyó más de 50 proyectos presentados por educadores locales. Según explicaron desde la organización, las propuestas se distribuirán en sedes vecinales y espacios municipales para garantizar el acceso de los vecinos de diferentes sectores.

La subsecretaria de Cultura, Sonia Baliente, comentó que "el proceso se extendió un poquito más en el tiempo por estas cuestiones burocráticas, presupuestarias y demás que hay que ordenar para poder brindar en nuestro objetivo la mayor cantidad de ofertas posibles". En esta edición se seleccionaron 18 espacios de talleres a cargo de 11 educadores, quienes darán inicio a las actividades de los programas TAMFI y TAMFOC el próximo 13 de abril.

Los coordinadores detallaron que los talleres funcionarán en las sedes de Cañadón de Bórquez, Badén, Matadero, Buenos Aires, Estación, 28 de Junio y Los Sauces. También se utilizarán las instalaciones del Centro Cultural Melipal, la Secretaría de Turismo, el Auditorio Municipal, la Biblioteca Tolquellén y la Universidad del Chubut.

Entre las opciones disponibles se encuentran talleres de rap e improvisación, arte impreso, guitarra, teatro comunitario, fieltro, streaming, bordado, cine analógico, narrativa y artes visuales, canto y percusión corporal. Además, se suma la propuesta de artes escénicas denominada Arder un Saber, destinada específicamente a hacedores de las artes vivas.

"Tenemos cuatro espacios de TAMFOC que el año pasado no tuvimos y los espacios TAMFOC tienen la particularidad de ser espacios de profundización y son un encuentro semanal de tres horas intensivas", detallaron los responsables del programa, remarcando que esta modalidad permite centralizar y profundizar el trabajo técnico de los asistentes.

Sobre la modalidad de inscripción, indicaron que las personas interesadas pueden acercarse directamente a los lugares donde se dictarán las clases o comunicarse a través de los contactos que se difundirán en las redes sociales de Cultura Esquel.

"Directamente comunicarse o acercarse a los espacios de talleres una vez que se conozcan dónde se van a dar y quiénes son las personas que los van a dar", explicaron los coordinadores, quienes también mencionaron que hay propuestas para todas las edades, desde los 5 años en adelante, incluyendo talleres específicos para adultos mayores.

"La idea es que la comunidad participe de todos los talleres que pueda, acceda y que le queden lo más accesible posible también de su lugar de residencia", concluyeron desde la organización de estos programas que buscan descentralizar la oferta cultural y artística de Esquel.

E.B.W.