Trevelinsense se consagró campeón argentino de Pentatlón Moderno

Valentino Ibarra alcanzó la cumbre en el podio al consagrarse Campeón Argentino U19 de Pentatlón Moderno. El atleta representó a su localidad, Trevelin, en la fecha inicial del certamen nacional, una disciplina sumamente exigente que combina esgrima, obstáculos, natación, tiro y carrera. Desde la Secretaría de Deportes local manifestaron su orgullo por el resultado, destacando que es fruto de la constancia y el trabajo sostenido que el joven viene realizando junto a su equipo de entrenamiento.

Este título nacional no es casualidad en la carrera de Ibarra. El deportista ya venía marcando el camino en competencias de triatlón y otras participaciones, donde el año pasado se coronó campeón en el selectivo provincial y representó a Chubut en los Juegos Nacionales Evita. Además, cuenta con una destacada actuación en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) realizados en Rosario, antecedentes que lo posicionaban como una de las grandes promesas del deporte regional.

Al respecto, el secretario de Deportes de Trevelin, Carlos Sainz, puso en valor la importancia de este logro para la localidad. "Acompañar y fomentar el deporte es apostar a una comunidad más saludable, activa y con oportunidades para todos", señaló el funcionario. Asimismo, desde el municipio hicieron un reconocimiento especial al entrenador Santiago Morales por su dedicación en el proceso deportivo y a la familia del atleta por el respaldo constante en cada etapa de su desarrollo.

Finalmente, las autoridades agradecieron a la empresa Marcando Ruta por el apoyo brindado, el cual resultó clave para concretar el viaje y asegurar la participación de Valentino en esta instancia nacional. Con este campeonato, Ibarra reafirma su gran presente y proyecta a Trevelin en el mapa del pentatlón moderno a nivel federal.

E.B.W.