Punta Tombo: Estudiantes de la UDC realizaron prácticas de formación en terreno

En el marco de una experiencia integral destinada a fortalecer la formación profesional en materia de conservación, el Área Natural Protegida Punta Tombo recibió días atrás a un grupo de estudiantes de la Universidad del Chubut (UDC).

La actividad, impulsada de manera conjunta entre el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, y el Entretur, marcó el cierre de un proceso iniciado en diciembre de 2025, cuando nueve alumnos participaron de Experiencias Formativas en Terreno durante seis semanas.

En ese período, los estudiantes se integraron a tareas reales de gestión junto al equipo del área, colaborando en atención al visitante, educación ambiental, mantenimiento de senderos y apoyo a guardafaunas.

Formación profesional

Durante la jornada, quienes realizaron las prácticas compartieron lo aprendido con sus compañeros de la Licenciatura en Administración de Áreas Naturales (LAAN) y de la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque (TUG) de la UDC, en una recorrida guiada por el área.

El gerente del ANP, Fernando Roca, destacó la importancia de estas instancias, indicando que “la formación en territorio permite a los estudiantes enfrentar situaciones reales y aporta una mirada comprometida al trabajo cotidiano”.

Por su parte, la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas, Nadia Bravo, subrayó que estas experiencias, desarrolladas mediante convenios con instituciones educativas, “fortalecen la formación profesional y contribuyen directamente a la gestión del área”.

La iniciativa consolida un modelo de trabajo conjunto entre el sistema provincial de áreas protegidas y el ámbito académico, orientado a formar futuros profesionales alineados con los desafíos de la conservación en la provincia.

Experiencia enriquecedora

Por parte de la UDC, estuvieron presentes el coordinador de la LAAN, Santiago Novoa, la docente Lina Videla y el delegado Rectoral, Marcelo Ortega.

Al respecto Novoa indicó que “esta experiencia representa precisamente el tipo de formación que buscamos: estudiantes aprendiendo sobre la gestión de las áreas en el territorio y aplicando los conceptos aprendidos codo a codo con quienes trabajan en los sitios diariamente. La articulación con el Ministerio y el Entretur dota a este tipo de experiencias de una potencia que esperamos poder extender a otras regiones de la Provincia”, puntualizó.









M.G