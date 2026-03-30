Detienen a dos hombres armados por caza ilegal en un coto privado sobre la Ruta 259

Personal de la Policía del Chubut, dependiente de la Unidad Regional Esquel, intervino este domingo por la noche ante una denuncia por la presencia de personas cazando con armas de fuego en una estancia ubicada sobre la Ruta Nacional 259, en un coto de caza privado.

Según el parte oficial, al arribar a las inmediaciones del lugar, los efectivos escucharon un disparo de arma de fuego y observaron a unos sujetos que, al advertir la presencia policial, intentaron ocultar entre arbustos un arma larga tipo carabina.

Ante esta situación, se procedió a la aprehensión de dos hombres, identificados como Timoteo F. (32) y Miguel Ángel P. (30). Durante el procedimiento, se constató que uno de ellos portaba un equipo de comunicación portátil, un arma blanca y siete cartuchos calibre .22.

Ambos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y posibles infracciones vinculadas a la caza ilegal.

R.G.