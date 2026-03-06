Conflicto en Salud: El SISAP rechazó el 3% de aumento y advirtió que será un año de resistencia

El Sindicato de Salud Pública (SISAP) manifestó su profundo malestar tras la última mesa paritaria con el Ejecutivo provincial. Carlos Sepúlveda, secretario general del gremio, confirmó que la oferta oficial consistió en un 3% de aumento mensual, cifra que el sector considera alejada de la realidad inflacionaria y de las necesidades de los trabajadores sanitarios.

Un aumento "unilateral e insuficiente"

Sepúlveda explicó que, si bien el Gobierno manifestó su intención de discutir mes a mes, el porcentaje ofrecido no logra compensar el desfasaje acumulado. "Es bastante difícil conformar a la gente con un 3% pelado después de cinco meses sin recomposición salarial (octubre a febrero)", señaló el dirigente.

Ante la falta de acuerdo, el gremialista indicó que el Gobierno decidió cargar el aumento de manera unilateral. "Nosotros no estamos en condiciones de aceptar ese porcentaje, pero tampoco le decimos al compañero que no lo cobre porque a algunos les sirve. Es una decisión política del Estado cargarlo, pero para nosotros es insuficiente", aclaró.

Hacia una "lucha única" estatal

Uno de los puntos más destacados por el referente del SISAP es la posibilidad de unificar los reclamos con otros sectores de la administración pública que enfrentan pautas salariales similares, como la Policía y el sector docente.

"El patrón estatal es uno solo. Deberemos ver si las organizaciones gremiales podemos converger en una lucha única", afirmó Sepúlveda. En ese sentido, confirmó que mantienen diálogos con otros sindicatos como UPCN y ATE para evaluar medidas conjuntas, rememorando las grandes movilizaciones de los años 2018 y 2019.

Ronda de asambleas y falta de fecha paritaria

Tras el encuentro de ayer, el sindicato lamentó que no se haya fijado una nueva fecha de reunión. Ante la incertidumbre, el SISAP iniciará la próxima semana una recorrida por diversos hospitales de la provincia para escuchar a las bases.

"Esperábamos una fecha concreta para la semana que viene y no la tuvimos. Ahora viene la ronda de asambleas para definir cómo vamos a seguir reclamando y, sobre todo, cómo vamos a resistir", concluyó Sepúlveda, definiendo al 2026 como un año centrado en sostener los logros alcanzados hasta la fecha frente a un contexto económico "muy difícil".