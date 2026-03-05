12°
20° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 05 de Marzo de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Deportesimpulso complejo deportivodiego crettonmabel parma
05 de Marzo de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Impulso cumple el primer año de vida con una importante inauguración

Además del corte de torta, este domingo se abrirá un salón de máquinas de primerísimo nivel. Una nueva apuesta de Mabel Parma que habrá que conocerlo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Impulso no es solo dos canchas de pádel. Son dos canchas de pádel de las mejores, es un lugar para compartir y hacerse de amigos. Impulso es la muestra fiel que los sueños, con trabajo y sacrificio, se consiguen. A veces un poco más lento, a veces un poco más rápido, pero se alcanzan.

 

Justo en el día de la mujer, el 8 de marzo del año pasado, se inauguró el Complejo Deportivo Impulso porque la ideóloga de todo este proyecto es Mabel Parma, emprendedora mujer que le metió impulso a este mega proyecto.

 

No es solo dos canchas de Pádel, totalmente vidriada y con alfombra que da lástima pisarla fuerte, es un lugar de encuentro, de compartir, de escuchar historias y de reir.

 

Pero la historia se seguirá escribiendo y este domingo, cuando justamente se cumpla el primer año de vida, se inaugurará en el primer piso un espacio por demás increíble. Una veintena de máquinas nuevas, de primerísimo nivel, le darán más vida a este Impulso.

 

La apuesta es muy fuerte y habrá que acompañar.

 

Claro que Mabel, la gran motora de este proyecto, sabe que sola no puede, que tiene que reunirse con los mejores. Tal es el caso de Diego Crettón, quien comenta todo lo que se viene para este Impulso que quiere hacer historia en la región.   

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Karla Scarafia se recibió de entrenadora deportiva
2
 El largo martirio de dos jóvenes: 9 años presos por una violación que no cometieron
3
 Con domiciliaria por causar la muerte de su bebé, está de fiesta en fiesta
4
 Atado y con un trapo en la boca, así encontraron a un docente quien pasó la noche con otro hombre
5
 Festival Cervecero del Bosque: Grilla de artistas confirmados para el fin de semana
1
 Guía de servicios y actividades en el Parque Nacional Los Alerces
2
 Trevelin se prepara para la Fiesta de San Patricio en el predio de Patagonia Bush Pilots
3
 Impulso cumple el primer año de vida con una importante inauguración
4
 Garbarino a quiebra: la Justicia ordenó liquidar las marcas y las plantas industriales
5
 Lanzan la primera edición del "Desafío Los Alerces" en aguas abiertas
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -