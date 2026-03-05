Impulso cumple el primer año de vida con una importante inauguración

Impulso no es solo dos canchas de pádel. Son dos canchas de pádel de las mejores, es un lugar para compartir y hacerse de amigos. Impulso es la muestra fiel que los sueños, con trabajo y sacrificio, se consiguen. A veces un poco más lento, a veces un poco más rápido, pero se alcanzan.

Justo en el día de la mujer, el 8 de marzo del año pasado, se inauguró el Complejo Deportivo Impulso porque la ideóloga de todo este proyecto es Mabel Parma, emprendedora mujer que le metió impulso a este mega proyecto.

No es solo dos canchas de Pádel, totalmente vidriada y con alfombra que da lástima pisarla fuerte, es un lugar de encuentro, de compartir, de escuchar historias y de reir.

Pero la historia se seguirá escribiendo y este domingo, cuando justamente se cumpla el primer año de vida, se inaugurará en el primer piso un espacio por demás increíble. Una veintena de máquinas nuevas, de primerísimo nivel, le darán más vida a este Impulso.

La apuesta es muy fuerte y habrá que acompañar.

Claro que Mabel, la gran motora de este proyecto, sabe que sola no puede, que tiene que reunirse con los mejores. Tal es el caso de Diego Crettón, quien comenta todo lo que se viene para este Impulso que quiere hacer historia en la región.