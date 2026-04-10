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Por Redacción Red43

El desgarrador testimonio del padre del nene de 4 años fallecido: “Me lo devolvieron muerto"

Comodoro: Luis López habló luego del sepultar a su hijo. Culpó a la justicia y dijo que “nadie hizo nada”. Ángel murió en medio de un confuso problema interfamiliar. 
Por Redacción Red43

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El dolor por la muerte de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia sumó este jueves un fuerte reclamo público durante el último adiós a Ángel. En el Cementerio Oeste, su padre Luis López apuntó directamente contra la Justicia y denunció que no se actuó a tiempo pese a reiteradas advertencias sobre la situación del menor.

 

“Siempre mi hijo pidió por mí y nadie hizo nada”, expresó Luis López ante los medios, visiblemente afectado. Según relató, había presentado pruebas y manifestado su preocupación en distintas instancias, pero sus planteos no habrían sido atendidos. “Lo entregué vivo y me devolvieron muerto”, dijo en su desgarrador testimonio. El nene falleció en medio de un conflicto familiar sobre la tenencia en circunstancias que la justicia investiga.

 

En su testimonio, también aseguró que existieron alertas previas que fueron ignoradas. “Me humillaron, me faltaron el respeto y nunca me dieron bola”, afirmó, al tiempo que cuestionó el accionar de quienes debían intervenir en el caso.

 

El padre del niño puso en duda las causas del fallecimiento y sostuvo que su hijo estaba sano. “No tenía problemas de salud. ¿Me van a decir que es muerte natural? No, lo mataron”, señaló, reclamando que se esclarezcan las circunstancias del hecho.

 

Entre lágrimas, recordó que había advertido sobre el riesgo que corría el menor. “Yo les dije que le iba a pasar algo a mi hijo y pasó. Le advertí a todos”, manifestó, al tiempo que pidió justicia y cuestionó que la persona señalada continúe en libertad.

 

Finalmente, también apuntó contra quienes —según afirmó— conocían posibles situaciones de maltrato y no intervinieron. “Siempre hablan después de que las cosas ya sucedieron”, lamentó, en medio de un profundo dolor que conmociona a la comunidad.

 

 

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