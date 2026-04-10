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Por Redacción Red43

Repudio a la violencia y balance de gestión en la intervención de Daher Scaglioni

La concejal de Juntos por el Cambio, Paula Daher Scaglioni, se pronunció contra la violencia institucional y puso en valor regularizaciones, obras en Valle Chico y acciones de inclusión en la ciudad.
Por Redacción Red43

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Durante su intervención en el Concejo Deliberante, la concejal de Juntos por el Cambio, Paula Daher Scaglioni, se refirió a distintos temas, entre ellos hechos recientes vinculados a situaciones de violencia, obras en ejecución y políticas de inclusión.

 

“Como lo he hecho siempre desde esta banca, más allá de los colores políticos partidarios, por supuesto, repudiar todos los actos de violencia en todas sus formas”, expresó, y agregó: “Siempre digo que hay que honrar el cargo para el cual fuimos designados”.

 

En ese sentido, señaló la necesidad de “tener una convivencia pacífica, basada en valores y en un diálogo respetuoso”, y manifestó su acompañamiento “no solo desde mi banca, sino también nuestro bloque”.

 

Asimismo, consideró “muy atinado el apartamiento que hizo el señor intendente” y remarcó: “Repudiamos y nosotros no protegemos estos actos de violencia y sobre todo institucional”.

 

Por otra parte, destacó avances en materia habitacional: “Ayer se entregaron los lotes en Valle Chico”, y detalló que “la obra de gas y agua ya está a punto de finalizar” mientras que “la obra eléctrica está avanzada”.

 

En esa línea, vinculó estos avances con políticas impulsadas desde el oficialismo: “Todo esto también va en consonancia con una de las últimas ordenanzas que impulsamos de beneficios impositivos que van a generar puestos de trabajo”.

 

Además, resaltó actividades por el Día Mundial de la Concientización del Autismo: “Estuvieron en la Plaza del Cielo con una linda actividad”, y subrayó que este espacio “es la primera plaza en Argentina que es adaptada para la diversidad funcional”.

 

Finalmente, destacó: “En el día de ayer en la Legislatura la doctora Guazzone, que nosotros también la declaramos ciudadana ilustre en nuestra ciudad, ha sido declarada a nivel provincial.”, concluyó.

 

 

 

R.G.

 

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