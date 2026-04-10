Chamorro insistió en dar respuestas a Comunidad Nahuelpan por los reclamos de contaminación

La concejal Evangelina Chamorro explicó el acompañamiento del Frente Vecinal a los vecinos de Comunidad Nahuelpan en el reclamo por la contaminación de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y la gestión del GIRSU.



Luego de numerosas visitas al espacio y a la comunidad, explicó los informes que requieren al Municipio: “El pozo del módulo 2 se establece por una demanda judicial. Acá hay una cuestión legal. Esto no es incentivado o motivado por su interés por el cuidado del ambiente, sino porque la justicia estableció que tienen que instalar un módulo nuevo y lo tienen que hacer en un determinado plazo de tiempo, que no cumplieron, que solicitaron varias prórrogas”.



Los archivos de la gestión actual: “está claro que no toman real dimensión de la gravedad. Sería bueno que tomen en cuenta las propuestas, los dichos y las intervenciones de la oposición, el armado de una mesa técnica, el análisis, el monitoreo permanente que sí existía en otro momento y que hoy realmente no existe. Porque para llegar al estado de calamidad y de gravedad de contaminación de la comunidad Nahuelpan, tenemos que observar que antes se monitoreaba con regularidad, había drones que monitoreaban el daño y se hacían las remediaciones en el marco de regularidad. Hoy no se hacen”.



La necesidad de maquinaria que comprima la basura: “La prensa comprime, aplasta, contrae el material para que ese material comprimido vaya al módulo y no estén como esas fotografías que vimos dantescas de voladuras inmensas de nylon plástico y todo lo que se les ocurra. Evidentemente acá decisiones políticas hicieron que no se compre esa prensa”.



El problema con Trevelin en el uso del módulo: “En relación a Trevelin, por ejemplo, el módulo 2 además que vendría como a reparar en parte, además vamos a hacer una instalación de un nuevo módulo para que sea solo para Trevelin, o vamos a instalar un módulo 2 para que la basura nuestra quede resguardada pero la basura de Trevelin vuele para la comunidad de Nahuelpan como lo viene haciendo hasta ahora. La verdad que la lógica o la línea de razonamiento que están utilizando en el manejo de GIRSU deja mucho que desear”.



La cuadrilla de limpieza que se contrató por 15 días sin aviso a los vecinos: “Nadie le avisó a la comunidad que iba a ingresar personas a una propiedad privada, si vas a ingresar personas mínimamente le tenés que avisar. De ahí a que la comunidad Nahuelpan haya dicho en algún momento que no ingresen para hacer la limpieza, hay una distancia enorme. lo único que hacen es generar broncas entre vecinos y no resuelven el problema de fondo que es la contaminación de la comunidad y el mal manejo de la gestión de la planta de tratamiento”.



SL