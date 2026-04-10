La concejal Liza Arrúa Zieseniss (Juntos por el Cambio) expresó en la sesión del Honorable Concejo Deliberante realizada el día de hoy, la necesidad de seguir los pasos institucionales en el tratamiento de los reclamos de la comunidad.



Tanto en el caso de PTRSU como en la audiencia pública de la Cooperativa, insistió a la oposición a asistir: “Si había cosas que plantear y plantearle a la licenciada López Rey, que es la que lleva adelante como gerenta de GIRSU, me parece que hubiera sido muy responsable de su parte presentarse en la visita, escuchar lo que tenía que decir, que para mí fue muy interesante porque habló del porqué del módulo 2, del porqué de la necesidad de avanzar con eso, porqué se está haciendo cargo el municipio de Esquel y a través de eso todos los vecinos de Esquel nos estamos haciendo cargo de eso”.



Las instancias correspondientes a cada temática: “hablar con los vecinos del Nahuelpan después de haber escuchado los fundamentos que tiene la licenciada López Rey sobre esto, era muy válido. Pero creo que estábamos citados justamente para plantear todas las molestias, todas las cosas que creemos que se están haciendo mal y ese era el momento indicado y no venir a hacer política acá en hora de preferencia”.



Arrúa marcó las reuniones planteadas sobre la Ley de Glaciares: “A todos nos preocupa la Ley de Glaciares, el martes en la Comisión de Ambiente vamos a recibir a los integrantes del CIEFAP para discutir en profundidad todo esto. Dejemos de usar política partidaria para las soluciones que realmente necesita tanto la ciudad de Esquel como la provincia”.



En el mismo sentido, apoyó el reclamo de paritarias docentes: “Hemos acompañado el reclamo de los trabajadores de la educación porque consideramos que es un tema no de hace dos años, no de hace diez años sino de hace muchos años que es necesario recomponer los sueldos”.



El repudio a la violencia y el seguimiento de los casos: “repudiamos por supuesto absolutamente todos los actos de violencia, se hicieron observaciones con respecto a lo sucedido también dentro del Concejo Deliberante, lo que afectó en su momento al concejal Raposeira y Escalona. Entonces hagamos en serio un trabajo responsable como lo venimos haciendo en las comisiones donde sí se tratan todos los temas”.



La defensa a Mariana López Rey: “También debemos decir que violencia no es sólo golpes, en la última comisión de ambiente no cité todavía a la licenciada López Rey, también sufrió violencia por parte de concejales de la minoría y no es sólo a través de gritos y demás, sino a través de ninguneo, de mirar para otro lado cuando se intentó expresar”.



SL

