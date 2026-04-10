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10 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Convocan a la Asamblea Anual de Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces

La Asociación AACLA realizará el 30 de abril a las 18 horas en el domicilio de Pablo Krieger, en Esquel.
Por Redacción Red43

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La Asociación de la Asamblea Anual de Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces, convoca a su asamblea Anual Ordinaria 2026.

 

La invitación es para asociados, a la reunión que tendrá lugar el jueves 30 de abril del 2026 a las 18 horas en el domicilio del socio Pablo Krieger, en calle Sáenz Peña 444 de la localidad de Esquel.

 

El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

 

La elección de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea junto con el presidente y el secretario.

 

Lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscalización del ejercicio 2025.

 

Consideración y actualización de la cuota social.

 

Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

 

Conforme el articulo del Estatuto, la asamblea sesionará con la mitad más uno de los socios a la hora fijada en la convocatoria, o media hora más tarde con el número de socios presentes.

 

SL

 

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