Convocan a la Asamblea Anual de Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces

La Asociación de la Asamblea Anual de Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces, convoca a su asamblea Anual Ordinaria 2026.

La invitación es para asociados, a la reunión que tendrá lugar el jueves 30 de abril del 2026 a las 18 horas en el domicilio del socio Pablo Krieger, en calle Sáenz Peña 444 de la localidad de Esquel.

El orden del día de la Asamblea será el siguiente:

La elección de dos asambleístas para firmar el acta de asamblea junto con el presidente y el secretario.

Lectura y consideración de la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscalización del ejercicio 2025.

Consideración y actualización de la cuota social.

Elección de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.

Conforme el articulo del Estatuto, la asamblea sesionará con la mitad más uno de los socios a la hora fijada en la convocatoria, o media hora más tarde con el número de socios presentes.

SL