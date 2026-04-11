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Por Redacción Red43

Robaron un auto en Cholila y apareció en José de San Martín

La investigación dió con el rodado el día de hoy. Interviene la Fiscalía de Lago Puelo.
Por Redacción Red43

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La División Sustracción Automotores de Esquel llevó adelante un allanamiento con resultado positivo en la localidad de José de San Martín, en el marco de una investigación por un presunto hurto automotor ocurrido en Cholila.

 

 

El procedimiento se concretó este sábado alrededor de las 14 horas en un domicilio, en cumplimiento de una orden de allanamiento, registro domiciliario y secuestro.

 

Durante la diligencia, los efectivos policiales procedieron al secuestro de un vehículo marca Toyota, el cual quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Comisaría de José de San Martín para su resguardo.

 

El operativo contó con la intervención de la Fiscalía de Lago Puelo y la participación del jefe de la Comisaría de José de San Martín, Comisario Gerardo Morales, junto a personal a su cargo.

 

 

Desde la fuerza policial destacaron que continúan desarrollando tareas de prevención e investigación vinculadas a delitos contra la propiedad automotor en la región.

 

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