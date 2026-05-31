Clima en Esquel: Se espera un domingo cubierto y con probabilidad de lluvias débiles

Las condiciones meteorológicas para la jornada de este domingo en la ciudad cordillerana registrarán una marcada inestabilidad en comparación con los días previos, presentando un incremento paulatino de la nubosidad y desmejoras hacia la tarde con probabilidad de precipitaciones aisladas.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubosidad variable. A las 02:00 la temperatura se ubicará en 7 grados con una sensación térmica de 9 grados bajo un cielo con nubes y claros, acompañado por vientos del sector este de entre 1 y 7 kilómetros por hora. Hacia las 05:00 de la mañana, el termómetro descenderá a los 5 grados con una sensación térmica de 7 grados, manteniéndose las nubes y claros y el viento del noreste a una velocidad de 1 a 4 kilómetros por hora. A las 08:00, las condiciones pasarán a cielo parcialmente nuboso con una temperatura de 4 grados y una sensación de 5 grados, registrándose vientos del noreste de 2 a 7 kilómetros por hora.

Hacia el mediodía, el firmamento terminará de cubrirse por completo. Para las 11:00 de la mañana se prevé un cielo cubierto con una temperatura de 7 grados y una sensación térmica de 7 grados, con vientos del sector este que comenzarán a intensificarse entre los 4 y los 14 kilómetros por hora, manteniendo un índice de radiación ultravioleta bajo.

El desmejoramiento más notorio ocurrirá durante la tarde, período en el cual se espera la presencia de precipitaciones. Tanto a las 14:00 como a las 17:00 se registrará la temperatura máxima del día con 9 grados y una sensación térmica de 9 grados, bajo un escenario de lluvia débil con un 30% de probabilidad y un caudal estimado de 0.1 milímetros. Durante estas horas, el viento soplará inicialmente del sureste a una velocidad de 6 a 20 kilómetros por hora y luego rotará hacia el este, incrementando su intensidad entre los 7 y los 24 kilómetros por hora.

Hacia el final del domingo, las condiciones de inestabilidad cesarán pero persistirá la cobertura nubosa. A las 20:00 se aguarda un cielo cubierto con 8 grados de temperatura, una sensación térmica de 8 grados y vientos del este de 6 a 23 kilómetros por hora. Finalmente, a las 23:00 la jornada cerrará con el cielo cubierto, una temperatura de 8 grados, una sensación térmica de 7 grados y vientos del sector este de 6 a 24 kilómetros por hora.

T.B