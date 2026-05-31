Hallazgo histórico en Santa Cruz

Un equipo internacional de investigadores pertenecientes al Conicet, el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, la Fundación Félix de Azara y el Museo Nacional de Ciencia y Naturaleza de Japón presentó el descubrimiento de una nueva especie de dinosaurio raptor. El ejemplar, denominado Kank australis, representa el primer hallazgo de un dinosaurio de la familia de los unenlágidos en el territorio de la provincia de Santa Cruz.

La investigación científica, que acaba de ser publicada en la revista Journal of Vertebrate Paleontology, estuvo liderada por el paleontólogo Matías Motta. El descubrimiento se llevó a cabo en la Formación Chorrillo, ubicada dentro de la estancia La Anita, en las cercanías de El Calafate. El proceso de recuperación de las piezas demandó varias campañas de exploración que comenzaron en el año 2019 con el hallazgo de una garra y culminaron en 2024 con la extracción de vértebras cervicales y piezas dentales.

El investigador Nicolás Chimento, integrante del equipo científico, destacó que el hallazgo se fue reconstruyendo pieza por pieza durante sucesivas expediciones de verano. En declaraciones radiales, Chimento detalló la relevancia del descubrimiento y afirmó que la importancia que tiene este dinosaurio básicamente radica en que es el primer dinosaurio raptor de la provincia de Santa Cruz. Además, el especialista explicó la procedencia del nombre asignado al ejemplar, señalando que Kank es una deidad aonikenk que significa el gran ñandú.

El Kank australis habitó la región hace aproximadamente 70 millones de años, durante el período Cretácico Superior, poco antes de la extinción masiva de los dinosaurios. Se trataba de un animal carnívoro bípedo de tamaño mediano, con un largo estimado de dos metros y un peso aproximado de 27 kilos. Los análisis morfológicos indicaron características adaptativas particulares, como dientes cónicos con pequeñas estrías y vértebras cervicales similares a las de las aves pescadoras actuales, lo que sugiere que habría tenido hábitos de caza orientados a la captura de peces.

Por su parte, el paleontólogo Matías Motta se refirió al impacto del descubrimiento dentro de la comunidad científica internacional. Manifestó que el dinosaurio fue hallado en rocas del Cretácico Superior y esto es importante porque expande el registro de los unenlágidos. Asimismo, remarcó que el hallazgo demuestra que ya estaban ampliamente distribuidos justo antes del impacto del meteorito hace 66 millones de años.

El descubrimiento permite establecer nuevas conexiones geográficas e históricas respecto de la distribución de estos depredadores en el hemisferio sur, ya que existen registros relacionados en otras zonas de la Patagonia, la Antártida, Australia y Madagascar. Actualmente, los restos fósiles se encuentran bajo estudio en la ciudad de Buenos Aires, pero está planificado su posterior retorno a la provincia de Santa Cruz para incorporarse al patrimonio del Museo Regional Provincial Padre Manuel Jesús Molina, ubicado en Río Gallegos.

EBW