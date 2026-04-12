Sofía Mera García representará a la Argentina en el Torneo Rioplatense de Karate

Sofía Mera García cada vez vuela más alto, pero paradójicamente con los pies sobre la tierra. Es que ella aprendió que con el karate la humildad es la bandera principal a la cual hay que llevarla a todos lados.

Tuvo buenos y malos momentos. Y fueron los malos momentos la que la forjaron a ser una gran deportista y mejor persona.

En abril de este año se cumplen 11 años que practica karate. Está en el deporte más de la mitad de su vida, pero todavía tiene mucho por aprender.

¿Y en estos 11 años que aprendiste?, fue la consulta. “Aprendí las reglas del karate. Aprendí a respetar, a la puntualidad, a no reaccionar ante cualquier tipo de violencia y aprendí a controlar las emocionales”.

Lo raro de todo este comentario, es que Sofía no habla de resultados, no habla de competencia. Solo habla de ser mejor persona.

“Con el karate te digo que aprendí a perder y también aprendí a ganar. En cualquier deporte que uno haga tiene que aprender a ser humilde, te lo digo por experiencia. Así como estuve muy abajo, también estuve muy arriba y eso te define como competidora también”.

Recordemos que Sofía logró el título de subcampeona en el Torneo Panamericano que tuvo lugar en Colombia, tanto en individual como en equipo.

Sofía, ya pasó un tiempo de tu viaje a Colombia, ¿qué te acordás de ese viaje?

“Cada vez que recuerdo ese viaje, me vienen muchas emisiones encima. No lo podía creer, todavía hoy no lo puedo creer que llegué a Colombia. Yo quería solamente darlo todo y que sea lo que Dios quiera. Mi objetivo era no perder en la primera ronda y bueno gracias a Dios llegué a la final. Llegar a la semifinal para mí fue una gran victoria, fue todo muy emotivo”.

El sábado 9 de mayo en Esquel se llevará a cabo uno de los tornes emblema a nivel nacional. Se llevará a cabo la 51° edición de la Copa Itaya, un torneo donde participan todos los Dojos del país. Será de mucho nivel porque estarán presentes los cinturones negros y marrones.

Pero en el medio, para Sofía habrá otra competencia a nivel binacional.

“Ahora en abril tengo un torneo rioplatense, del cual me convocaron desde la AES Shotokan de Argentina para ser parte del seleccionado nacional”.

El torneo se llevará a cabo el sábado 18 de abril en Concordia, provincia de Entre Ríos, torneo donde participarán solo karatecas de la Argentina y Uruguay en categoría que van de los 15/16 años en adelante.