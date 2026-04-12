11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 12 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 deportes DeportesChubut Deportessofia mera garciakarate do shotokancopa itaya
12 de Abril de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Sofía Mera García representará a la Argentina en el Torneo Rioplatense de Karate

Será este sábado 18 de abril en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Sofía Mera García cada vez vuela más alto, pero paradójicamente con los pies sobre la tierra. Es que ella aprendió que con el karate la humildad es la bandera principal a la cual hay que llevarla a todos lados.

 

Tuvo buenos y malos momentos. Y fueron los malos momentos la que la forjaron a ser una gran deportista y mejor persona.

 

En abril de este año se cumplen 11 años que practica karate. Está en el deporte más de la mitad de su vida, pero todavía tiene mucho por aprender.

 

¿Y en estos 11 años que aprendiste?, fue la consulta. “Aprendí las reglas del karate. Aprendí a respetar, a la puntualidad, a no reaccionar ante cualquier tipo de violencia y aprendí a controlar las emocionales”.

 

Lo raro de todo este comentario, es que Sofía no habla de resultados, no habla de competencia. Solo habla de ser mejor persona.

 

“Con el karate te digo que aprendí a perder y también aprendí a ganar. En cualquier deporte que uno haga tiene que aprender a ser humilde, te lo digo por experiencia. Así como estuve muy abajo, también estuve muy arriba y eso te define como competidora también”.

 

 

Recordemos que Sofía logró el título de subcampeona en el Torneo Panamericano que tuvo lugar en Colombia, tanto en individual como en equipo.

 

Sofía, ya pasó un tiempo de tu viaje a Colombia, ¿qué te acordás de ese viaje?

 

“Cada vez que recuerdo ese viaje, me vienen muchas emisiones encima. No lo podía creer, todavía hoy no lo puedo creer que llegué a Colombia. Yo quería solamente darlo todo y que sea lo que Dios quiera. Mi objetivo era no perder en la primera ronda y bueno gracias a Dios llegué a la final. Llegar a la semifinal para mí fue una gran victoria, fue todo muy emotivo”.

 

El sábado 9 de mayo en Esquel se llevará a cabo uno de los tornes emblema a nivel nacional. Se llevará a cabo la 51° edición de la Copa Itaya, un torneo donde participan todos los Dojos del país. Será de mucho nivel porque estarán presentes los cinturones negros y marrones.

 

Pero en el medio, para Sofía habrá otra competencia a nivel binacional.

 

 

“Ahora en abril tengo un torneo rioplatense, del cual me convocaron desde la AES Shotokan de Argentina para ser parte del seleccionado nacional”.

 

El torneo se llevará a cabo el sábado 18 de abril en Concordia, provincia de Entre Ríos, torneo donde participarán solo karatecas de la Argentina y Uruguay en categoría que van de los 15/16 años en adelante.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Robaron un auto en Cholila y apareció en José de San Martín
2
 Rata Blanca vuelve a sonar en Esquel, en la nueva banda local "Días Duros"
3
 Rápido operativo en Los Alerces: demoraron a un sospechoso por un robo
4
 Sábado de pizzas para colaborar con Benja
5
 La memoria y el futuro de los adultos mayores se piensa y celebra en la 2° “Semana Plateada”
1
 Sofía Mera García representará a la Argentina en el Torneo Rioplatense de Karate
2
 Ricardo Antonio Ripani QEPD
3
 Esquel corrió por Malvinas: crece la Media Maratón en homenaje a los veteranos
4
 Trevelin lanzó la Fiesta de los Viñedos 2026
5
 El Bibliomóvil sigue recorriendo Chubut y cerró marzo en Aldea Beleiro y Ricardo Rojas
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -