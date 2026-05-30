Duatlón La Zeta: Hoy se realiza el reconocimiento oficial del circuito

El Duatlón La Zeta, organizado por la Agrupación Ciclismo Noroeste Andino del Chubut (ACNA) con el respaldo del Municipio de Esquel y Chubut Deportes, se prepara para ser uno de los eventos deportivos más destacados del calendario local. Bajo el lema “Corré. Pedaleá. Superate”, la competencia propone un desafío exigente que combina trote y ciclismo en el inigualable marco de la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta.

Para aquellos que deseen familiarizarse con el terreno, este sábado 30 de mayo, a las 15:00 horas, se llevará a cabo el reconocimiento oficial del circuito. El punto de encuentro será en la zona de la Glorieta, donde los deportistas podrán recorrer el trazado y tomar las referencias necesarias para la competencia.

La carrera presenta un formato de tres etapas diseñado para poner a prueba la resistencia de los participantes:

Trote inicial: 3,2 kilómetros.

Ciclismo: aproximadamente 22 kilómetros.

Trote final: 3,2 kilómetros.

La organización ha dispuesto diversas categorías para asegurar la participación de todos los niveles, incluyendo la modalidad individual (Damas y Caballeros, divididos por edades cada 10 años) y la modalidad en Duplas (Damas, Caballeros y Mixtos).

El valor de la inscripción es de 25.000 pesos para la modalidad individual y 40.000 pesos para las duplas. Los interesados pueden formalizar su inscripción comunicándose con Leda (2945 593990) o Estela (2945 547572), realizando el pago a través del alias duatlonacna.mp.

Con senderos que ofrecen vistas panorámicas y un trazado técnico, el Duatlón La Zeta promete ser una experiencia única de superación personal. Desde la organización, que recuerda que los cupos son limitados, invitan a toda la comunidad deportiva a aprovechar la jornada de hoy para realizar el reconocimiento y sumarse a este desafío de esfuerzo y naturaleza.















M.G