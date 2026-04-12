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Por Redacción Red43

Encuentro de hilanderas: dos jornadas para celebrar el oficio y la tradición

El evento se realizará el 17 y 18 de abril con entrada libre y gratuita, e incluirá talleres, ferias y un concurso de hilado abierto a la comunidad.
Por Redacción Red43

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El viernes 17 y sábado 18 de abril se llevará a cabo el II Encuentro Provincial – V Regional de Hilanderas, una propuesta que pone en valor el trabajo artesanal, la creatividad y las tradiciones textiles.

 

 

 

Durante ambas jornadas, de 9 a 20 horas, el Gimnasio Municipal será el punto de encuentro para artesanas de toda la provincia, quienes compartirán sus saberes y producciones en un espacio abierto al público y con entrada gratuita.

 

 

 

La programación incluye talleres y capacitaciones, una feria de vellones, puestos de hilanderas y artesanos, y uno de los momentos más esperados: el concurso de hilado, donde se podrá ver en vivo la destreza y técnica de las participantes.

 

 

 

El encuentro busca no solo visibilizar el oficio, sino también fortalecer los vínculos entre quienes forman parte de esta actividad y acercar al público a una práctica con fuerte arraigo cultural.

 

 

 

R.G.

 

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