Encuentro de hilanderas: dos jornadas para celebrar el oficio y la tradición

El viernes 17 y sábado 18 de abril se llevará a cabo el II Encuentro Provincial – V Regional de Hilanderas, una propuesta que pone en valor el trabajo artesanal, la creatividad y las tradiciones textiles.

Durante ambas jornadas, de 9 a 20 horas, el Gimnasio Municipal será el punto de encuentro para artesanas de toda la provincia, quienes compartirán sus saberes y producciones en un espacio abierto al público y con entrada gratuita.

La programación incluye talleres y capacitaciones, una feria de vellones, puestos de hilanderas y artesanos, y uno de los momentos más esperados: el concurso de hilado, donde se podrá ver en vivo la destreza y técnica de las participantes.

El encuentro busca no solo visibilizar el oficio, sino también fortalecer los vínculos entre quienes forman parte de esta actividad y acercar al público a una práctica con fuerte arraigo cultural.

R.G.