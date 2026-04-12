Chubut fortalece el trabajo en red contra el VIH

En este marco a través de la Secretaría de Salud se llevó adelante en la ciudad de Esquel una capacitación bajo la perspectiva de prevención combinada del VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

El encuentro, en el SUM del Hospital, sirvió para que el personal de salud, organizaciones sociales e instituciones intercambien experiencias valiosas, planteen propuestas y asimilen nuevas estrategias para concretar un abordaje combinado en la prevención del VIH.

Declaración de París

Previo a la capacitación, la cartera sanitaria refrendó la adhesión del municipio de Esquel a la denominada “Declaración de París” que compromete acciones locales concretas para ponerle fin a la epidemia del VIH.

La firma se concretó con la presencia de la subsecretaria de Salud Pública provincial, Anabel Pena; el intendente municipal, Matías Taccetta; y los referentes de la oficina de ONUSIDA Cono Sur, Clarisa Brezzo y Sergio Maulen.

Al respecto, Pena destacó que la “Declaración de Paris”, acuerdo que alcanza a diferentes gobiernos locales e instituciones, persigue una gran finalidad “y es poner fin a la epidemia del SIDA”.

Planteó que entre los propósitos aparecen: “que el 90% de las personas que viven con VIH sepan que son portadoras, que el 90% de los que saben tengan un tratamiento y que el 90% de esas personas en tratamiento supriman la carga viral”.

Desde el 2014

Clarisa Brezzo, en representación de ONUSIDA Cono Sur, explicó que desde el 2014 “venimos trabajando en esta iniciativa que contempla acuerdos entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los municipios”.

“Entendemos que cada Municipalidad tiene necesidades particulares. No tiene sentido hacer acciones a gran escala sin conocer realmente a quién impacta y cuáles serán los resultados”, manifestó.

Agregó, a su vez, que “sumamos municipios interesados en establecer un plan de trabajo para mejorar la respuesta contra el VIH en el plano local con el apoyo de los programas provinciales como los que implementa Chubut”.

Mesa intersectorial

Como parte de esta firma de la “Declaración de París”, en Esquel se llevó a cabo una mesa intersectorial junto a distintas direcciones de la Municipalidad con el objetivo de articular acciones y fortalecer la respuesta local al VIH.

Participaron las áreas de Educación, Cultura, Género y Fortalecimiento Institucional y la Jefatura del Área Externa de Primer Nivel del Hospital Zonal. También formó parte la Mesa Cordillerana de la Agrupación Jáuregui.

Además, estuvieron presentes Sergio Maulen y Clarisa Brezzo, de ONUSIDA; Marina Westtein, del área de Vigilancia Epidemiológica Provincial; y Julieta Sabatino, en representación del Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales.

El encuentro permitió comenzar a definir cómo, a partir de la “Declaración de París”, se realizan acciones para mejorar la respuesta al VIH, considerando el modelo de prevención combinada, que integra dimensiones comportamentales, estructurales y biomédicas.

R.G.