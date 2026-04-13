10°
15° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
13 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Seguridad Vial participó en jornada provincial de salud con un stand de concientización en Esquel

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia se remarcó que la prevención vial se vincula directamente con la promoción de la salud.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, participó días pasados de la 9° Jornada Provincial de Trabajadores Comunitarios de Salud, que se desarrolló en la sede de la Sociedad Rural de Esquel.

 

La presencia del área de Seguridad Vial en este ámbito sanitario se enmarca en una visión integral de la salud pública, entendiendo que los siniestros viales constituyen una de las principales causas de lesiones graves y mortalidad prevenible. En este sentido, la prevención vial se vincula directamente con la promoción de la salud, ya que reducir los riesgos en la vía pública implica disminuir la demanda sobre el sistema sanitario y proteger la vida de la población.

 

Durante la jornada, se instaló un stand de concientización donde el equipo de Formadores en Educación Vial de la Delegación local brindó información a los asistentes mediante cartelería, folletería y la exhibición de elementos utilizados en las tareas de control y prevención que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

 

Asimismo, se difundieron las principales normativas vigentes en materia de tránsito y se visibilizaron las acciones operativas que se llevan adelante tanto en corredores viales como en zonas urbanas. En este marco, se destacó la prevención como eje central de las políticas en seguridad vial, en articulación con el sistema de salud, promoviendo conductas responsables que permitan evitar siniestros y reducir sus consecuencias.

 

Se remarcó que el abordaje preventivo no solo se basa en los controles, sino también en la formación ciudadana, la generación de hábitos seguros y el compromiso de la comunidad en su conjunto. Desde esta perspectiva, la seguridad vial se consolida como un componente esencial de la salud pública, donde la concientización y la educación resultan herramientas fundamentales para fomentar prácticas seguras, como el uso del cinturón de seguridad, el respeto por las velocidades permitidas y la no conducción bajo los efectos del alcohol.

 

De esta manera, la participación en espacios vinculados a la salud permite fortalecer el enfoque interdisciplinario, integrando políticas públicas que, desde distintos ámbitos, tienen un objetivo común: el cuidado de la vida.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Coco Muñoz ganó la Media Maratón de Malvinas
2
 Se vivió una gran jornada del Ciclismo Infantil en el predio del Maitenal
3
 Trevelin lanzó la Fiesta de los Viñedos 2026
4
 Conocé la grilla del Esquel Blues Festival 2026
5
 El Gobierno impulsa una nueva Ley de Salud Mental con cambios en internaciones y diagnóstico
1
 Venta de pescado: Llega una nueva jornada con productos del Golfo San Matías
2
 Apoyo a la Agencia Esquel Turismo: destacan su potencial para fortalecer la promoción
3
 Epuyén convoca a una jornada de extracción de pinos para el cuidado del bosque nativo
4
 Viñas Nant y Fall agradeció a RED43: "uno de los pilares importantísimos de nuestro emprendimiento es la comunicación"
5
 Impulso al turismo interno
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
RED43 Canal
red43-canal |
Por Red43 -
red43-canal |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -