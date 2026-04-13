Seguridad Vial participó en jornada provincial de salud con un stand de concientización en Esquel

El Ministerio de Seguridad y Justicia del Gobierno del Chubut, a través de la Subsecretaría de Seguridad Vial, participó días pasados de la 9° Jornada Provincial de Trabajadores Comunitarios de Salud, que se desarrolló en la sede de la Sociedad Rural de Esquel.

La presencia del área de Seguridad Vial en este ámbito sanitario se enmarca en una visión integral de la salud pública, entendiendo que los siniestros viales constituyen una de las principales causas de lesiones graves y mortalidad prevenible. En este sentido, la prevención vial se vincula directamente con la promoción de la salud, ya que reducir los riesgos en la vía pública implica disminuir la demanda sobre el sistema sanitario y proteger la vida de la población.

Durante la jornada, se instaló un stand de concientización donde el equipo de Formadores en Educación Vial de la Delegación local brindó información a los asistentes mediante cartelería, folletería y la exhibición de elementos utilizados en las tareas de control y prevención que se desarrollan en distintos puntos de la provincia.

Asimismo, se difundieron las principales normativas vigentes en materia de tránsito y se visibilizaron las acciones operativas que se llevan adelante tanto en corredores viales como en zonas urbanas. En este marco, se destacó la prevención como eje central de las políticas en seguridad vial, en articulación con el sistema de salud, promoviendo conductas responsables que permitan evitar siniestros y reducir sus consecuencias.

Se remarcó que el abordaje preventivo no solo se basa en los controles, sino también en la formación ciudadana, la generación de hábitos seguros y el compromiso de la comunidad en su conjunto. Desde esta perspectiva, la seguridad vial se consolida como un componente esencial de la salud pública, donde la concientización y la educación resultan herramientas fundamentales para fomentar prácticas seguras, como el uso del cinturón de seguridad, el respeto por las velocidades permitidas y la no conducción bajo los efectos del alcohol.

De esta manera, la participación en espacios vinculados a la salud permite fortalecer el enfoque interdisciplinario, integrando políticas públicas que, desde distintos ámbitos, tienen un objetivo común: el cuidado de la vida.