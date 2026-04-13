Fortalecen la atención neonatal regional

La División de Enfermería del Hospital Zonal Esquel participó de una instancia de capacitación realizada en la localidad de José de San Martín. La actividad estuvo centrada en temas técnicos del área de neonatología y formó parte de un programa de actualización para el personal sanitario de la región.

Profesionales del Servicio de Neonatología del hospital esquelense estuvieron a cargo de los módulos temáticos. Durante el encuentro se desarrollaron contenidos específicos como la valoración del recién nacido sano, seguimiento, lactancia materna, manejo de la termorregulación, higiene y alimentación de los lactantes.

De la jornada participaron integrantes de los equipos de salud de José de San Martín y de los hospitales rurales de Gobernador Costa, Río Pico y Tecka. También asistieron estudiantes de enfermería y personal perteneciente al área de sanidad de Gendarmería Nacional.

Esta actividad correspondió a la Segunda Jornada de Capacitación propuesta por el Hospital Rural de José de San Martín. El objetivo del encuentro fue el intercambio técnico entre las instituciones para el abordaje de casos en las comunidades del interior provincial.

E.B.W.