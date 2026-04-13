La Hoya: todavía no se fija el inicio de temporada

Desde la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Esquel confirmaron que trabajan en la planificación de la próxima temporada de invierno en conjunto con el Centro de Actividades de Montaña La Hoya y el Gobierno Provincial.



Facundo Gajardo, referente del área municipal, indicó que el trabajo se realiza de manera articulada con el ministro, Diego Lapenna, quien participa en la coordinación de las acciones vinculadas a la promoción del destino.

En ese marco, señaló que actualmente se encuentran elaborando el contenido publicitario para la temporada de invierno y que en una próxima reunión del ente mixto se buscará definir la fecha oficial de lanzamiento.



Además, adelantó que se analiza modificar la estrategia de promoción, ampliando los puntos de presentación. En lugar de concentrarse únicamente en Buenos Aires, como en años anteriores, se prevé realizar acciones también en distintas ciudades de la provincia, como Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.



Según explicó, estas localidades representan un público importante para el centro de esquí, por lo que se busca reforzar la presencia promocional en esos mercados para sostener y consolidar la llegada de visitantes durante la temporada invernal.