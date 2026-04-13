15°
15° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 13 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Semana santaTurismo
13 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Positivo balance de ocupación en Semana Santa y fuerte apuesta a los eventos

El referente de la Secretaría de Turismo de Esquel, Facundo Gajardo, destacó el movimiento turístico del último fin de semana largo y el impacto de las competencias deportivas en el Parque Nacional. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante el último fin de semana largo, Esquel registró una ocupación turística que superó el 50%, una cifra que desde el municipio califican como positiva. Facundo Gajardo, integrante de la Secretaría de Turismo local, explicó que este balance es el resultado de una agenda que combinó actividades recreativas y promociones vigentes como el 3x2, la cual se mantendrá activa durante todos los fines de semana largos del calendario anual para incentivar la llegada de visitantes.

 

"Tuvimos más del 50% de ocupación, la verdad que en balances generales fue positivo para la ciudad", señaló Gajardo, quien además subrayó que la estrategia actual busca sumar al sector gastronómico y de excursiones a estos beneficios para volver el destino más atractivo. El funcionario hizo hincapié en que la ciudad se encuentra acompañando diversas iniciativas que generan el contexto necesario para que el turista elija la zona.

 

En este sentido, la actividad en el Parque Nacional Los Alerces fue clave, con eventos como la séptima travesía de kayak impulsada por la Universidad Nacional de la Patagonia y competencias de aguas abiertas. "Nosotros acompañamos la iniciativa por lo que significa y la valorización que le da al Parque Nacional. Muestra que el Parque sigue totalmente activo con eventos de trayectoria y significancia", afirmó el funcionario.

 

Gajardo también resaltó la reciente promoción en medios nacionales, como la participación en el programa de Roberto Funes Ugarte, donde se realizó una paella vegana en la hostería Cumehue. Según indicó, el objetivo para los meses de mayo y junio, considerados de temporada media-baja, es replicar estas acciones de promoción gastronómica y mantener el flujo de visitantes con los productos ya instalados, como las excursiones lacustres y las salidas de La Trochita.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La jueza que se emocionó hasta las lágrimas en el acto de adopción de un adolescente
2
 Se vivió una gran jornada del Ciclismo Infantil en el predio del Maitenal
3
 Ebrio, robó una bici y fue atrapado
4
 Conocé la grilla del Esquel Blues Festival 2026
5
 El Gobierno impulsa una nueva Ley de Salud Mental con cambios en internaciones y diagnóstico
1
 Daniela Otero renunció a la Dirección de Educación de Esquel
2
 Fin del fuego: declararon oficialmente extinguido el incendio forestal “Puerto Café”
3
 Gesto solidario en Epuyén: Bomberos recibieron una importante donación de calzado técnico
4
 Controles en Chubut: 77 conductores alcoholizados fueron retirados de las calles este fin de semana
5
 Vacunación antigripal en Chubut: llegaron 12 mil nuevas dosis y refuerzan el operativo
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -