Positivo balance de ocupación en Semana Santa y fuerte apuesta a los eventos

Durante el último fin de semana largo, Esquel registró una ocupación turística que superó el 50%, una cifra que desde el municipio califican como positiva. Facundo Gajardo, integrante de la Secretaría de Turismo local, explicó que este balance es el resultado de una agenda que combinó actividades recreativas y promociones vigentes como el 3x2, la cual se mantendrá activa durante todos los fines de semana largos del calendario anual para incentivar la llegada de visitantes.

"Tuvimos más del 50% de ocupación, la verdad que en balances generales fue positivo para la ciudad", señaló Gajardo, quien además subrayó que la estrategia actual busca sumar al sector gastronómico y de excursiones a estos beneficios para volver el destino más atractivo. El funcionario hizo hincapié en que la ciudad se encuentra acompañando diversas iniciativas que generan el contexto necesario para que el turista elija la zona.

En este sentido, la actividad en el Parque Nacional Los Alerces fue clave, con eventos como la séptima travesía de kayak impulsada por la Universidad Nacional de la Patagonia y competencias de aguas abiertas. "Nosotros acompañamos la iniciativa por lo que significa y la valorización que le da al Parque Nacional. Muestra que el Parque sigue totalmente activo con eventos de trayectoria y significancia", afirmó el funcionario.

Gajardo también resaltó la reciente promoción en medios nacionales, como la participación en el programa de Roberto Funes Ugarte, donde se realizó una paella vegana en la hostería Cumehue. Según indicó, el objetivo para los meses de mayo y junio, considerados de temporada media-baja, es replicar estas acciones de promoción gastronómica y mantener el flujo de visitantes con los productos ya instalados, como las excursiones lacustres y las salidas de La Trochita.

E.B.W.