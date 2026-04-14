Seis meses de prisión preventiva para la madre y el padrastro de Ángel, el nene que murió en Comodoro

El juez, Alejandro Soñis, dispuso prisión preventiva por el plazo de 6 meses para la madre y el padrastro del nene de 4 años. Argumentó la decisión ante los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación. De esta manera Mariela Altamirano y Maicol González esperarán entre rejas el desarrollo de la investigación. Durante la audiencia hubo duros cruces entre el padre biológico y su pareja y los acusados.

La fiscalía argumentó el pedido de prisión preventiva expresando que "ya hemos referido respecto de la evidencia que hemos colectado. Entiendo que existiendo el estándar de sospecha que requiere el Código. Tenemos elementos que nos llevan a sostener con probabilidad la autoría de González y Altamirano.

En base a todo esto, entiendo que existe el peligro procesal de entorpecimiento lo observo presente, ya que todos los testimonios son de vecinos lindantes al lugar donde vivían. Vecinos que de transitar en libertad el proceso, podrían influir directamente. Los propios vecinos nos han señalado tener temor. Muchos no se animaron a declarar. Estos testimonios los debemos resguardar hasta la realización del juicio".

"También observo una intención de destruir evidencia. Nos dice una vecina que ella tomó conocimiento a través de Altamirano de que González había incinerado la ropa del nene".

De todas maneras, yo el riesgo mayor que encuentro es el riesgo procesal de fuga. Son dos personas foráneas, que suelen transitar a lo largo y ancho del país. González tiene hijos en Tierra del Fuego, familia en Córdoba. Altamirano es oriunda de Misiones, donde tiene un hijo mayor de edad. Yo entiendo que no cuentan con arraigo en esta ciudad, lo que nos habilita a presumir razonablemente las evasivas respecto a esto y respecto a la gravedad del hecho. Ya las calificaciones escogidas preliminarmente son graves".

"Sabemos que es el inicio de la investigación y que está puede mutar. Incluso para peor respecto de González y Altamirano".

"Todo esto nos hace presumir que la única forma de llevar adelante el proceso es que se disponga la prisión preventiva.

Señalan que estuvieron siempre a disposición, Pero hoy inicia formalmente la investigación. Por lo tanto, solicitó la prisión preventiva por el término de 6 meses".

La defensa propuso presentaciones semanales, 2 veces por semana ante la oficina judicial, y la prohibición de salir de la ciudad para Mariela Altamirano. Esto fue rechazado por el juez.