Madryn: Provincia, el Municipio y la Fundación Aurora Austral avanzan en el nuevo complejo educativo del Barrio Perón

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Educación, participó este martes de una reunión de trabajo realizada en la Municipalidad de Puerto Madryn con el fin de fortalecer la articulación institucional y dar continuidad a las acciones vinculadas al desarrollo educativo en la ciudad. El encuentro estuvo encabezado por el intendente Gustavo Sastre; el ministro de Educación, José Luis Punta; y el presidente de la Fundación Aurora Austral, Martín Levinas.

Durante la reunión, las autoridades dialogaron sobre el estado de avance y las perspectivas del proyecto del complejo educativo público de gestión estatal que estará ubicado en el Barrio Perón de Puerto Madryn.

La iniciativa es impulsada de manera conjunta por el Gobierno Provincial, el municipio y la Fundación Aurora Austral - creada e impulsada por ALUAR. En este marco, se destacó la importancia del trabajo coordinado entre los distintos actores para garantizar una propuesta educativa integral, inclusiva y de calidad, orientada a acompañar las trayectorias de niños y jóvenes de la comunidad.

Asimismo, se valoró el rol de la Comisión Tripartita como ámbito de articulación estratégica para la generación de consensos y la planificación de acciones vinculadas al futuro funcionamiento de la institución educativa, promoviendo una gestión basada en la corresponsabilidad institucional y el compromiso con el desarrollo social y educativo del Barrio Perón y su zona de influencia.

Continuidad de una política educativa estratégica

El proyecto se enmarca en el convenio suscripto oportunamente entre las partes, mediante el cual se formalizó el compromiso para la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo educativo destinado a ampliar y fortalecer la oferta educativa local.

Esta iniciativa contempla no solo la educación formal de gestión estatal, sino también el desarrollo de actividades complementarias de formación, culturales y comunitarias, favoreciendo la integración social y el acceso a nuevas oportunidades de aprendizaje para las familias del Barrio Perón.

Desarrollo integral

Al respecto, el ministro de Educación, José Luis Punta, subrayó que “la articulación entre el Estado provincial, el municipio y el sector productivo es fundamental para consolidar políticas públicas que garanticen más y mejores oportunidades educativas para nuestras comunidades”.

Por su parte, el intendente Gustavo Sastre destacó la relevancia del proyecto para el crecimiento de la ciudad y su impacto positivo en el entramado social, mientras que el presidente de la Fundación Aurora Austral, Martín Levinas, reafirmó el compromiso de la institución con el desarrollo educativo y comunitario de Puerto Madryn.

De esta manera, el Gobierno del Chubut por intermedio del Ministerio de Educación continúa consolidando alianzas estratégicas que permiten avanzar en iniciativas orientadas a fortalecer el sistema educativo provincial y promover el desarrollo integral de las comunidades.











M.G