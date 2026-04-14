Chubut lanza un programa de formación gratuita para cuidadores de adultos mayores

En el marco de la Ley de Promoción y Protección del Adulto Mayor, el gobernador Ignacio Torres realizó importantes anuncios vinculados a la capacitación, la transparencia de fondos previsionales y la situación crítica de las prestaciones de salud nacionales en la provincia.

Torres anunció el lanzamiento de un curso gratuito para cuidadores de adultos mayores, financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). La capacitación se realizará de manera integral, abarcando salud, cultura y deportes, y contará con la infraestructura de la universidad pública. “Este curso genera trabajo y forma a jóvenes de Esquel, la Comarca y toda la provincia para tener cuidadores correctamente capacitados con una mirada integral”, subrayó el mandatario.

Reclamo ante Nación por el PAMI

El gobernador se mostró tajante respecto a la suspensión de servicios de la obra social nacional PAMI en la región. Calificó la situación como una "mala noticia" y anunció que viajará a Buenos Aires para gestionar una solución urgente.

“Es inadmisible que hoy estén cortadas las prestaciones de PAMI. Vamos a ir a Buenos Aires a golpear las puertas que haya que golpear para reactivarlas rápidamente”, afirmó Torres, agregando que “si hay algo que no tienen los adultos mayores es tiempo; después de haber aportado toda la vida, merecen una salud digna”.

Transparencia en los fondos de ANSES

Consultado sobre el destino de los 48.000 millones de pesos recuperados de ANSES tras la demanda judicial de la provincia, el gobernador aseguró que el dinero se utilizará íntegramente para fortalecer la previsión social de Chubut.

Ante el escepticismo sobre el manejo de estos fondos, Torres prometió un mecanismo de máxima transparencia: “Vamos a publicar la transferencia automática de las arcas provinciales a la Caja de Jubilados (ISSyS), para que todos sepan que ese dinero está donde tiene que estar”.

Finalmente, el mandatario insistió en que su gestión no hará diferencias entre jubilados nacionales y provinciales a la hora de defender sus derechos: “Somos todos chubutenses y tenemos que gestionar para todos”, concluyó.







M.G