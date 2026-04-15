11°
14° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad UNPSJBEsquelPasantias
15 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

UNPSJB: convocatoria a pasantías en Esquel

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales abrió una búsqueda para estudiantes de Ciencias de la Educación que deseen realizar pasantías en la Cooperativa 16 de Octubre y diversas escuelas. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Secretaría de Extensión de la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) lanzó una convocatoria para alumnos avanzados de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación. La propuesta busca integrar a los estudiantes en ámbitos laborales relacionados con su formación, con un esquema de 20 horas semanales que deben cumplirse fuera del horario de cursada habitual.

 

Según informaron desde la institución, el lugar de desempeño no se limitará a las oficinas de la Cooperativa 16 de Octubre LTDA, sino que también incluirá instituciones educativas públicas y privadas de la Región III. Incluso, se aclaró que el desarrollo de la pasantía podría requerir el desplazamiento de los seleccionados a otras localidades o establecimientos de la zona según la necesidad del servicio.

 

Para poder postularse, los interesados deben cumplir con el requisito de ser alumnos regulares y contar con al menos el 30% de las materias de su carrera aprobadas. El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses, aunque se aclaró que las renovaciones se realizarán de manera trimestral durante ese periodo.

 

La inscripción se mantendrá abierta hasta el viernes 17 de abril a las 17:00 horas. Los estudiantes deben enviar su Currículum Vitae, certificado analítico y constancia de alumno regular por correo electrónico a la dirección facultadhumanidadesesquel@fhcs.unp.edu.ar. Es obligatorio indicar en el asunto del mail el texto Postulación pasantía Coop. 16 de Octubre LTDA junto al nombre y apellido del interesado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Menores de edad robaron celulares y fueron atrapados
2
 Trelew: Realizarán una degustación gratuita de carne de burro para promocionar su consumo
3
 Torres sobre La Hoya: "vamos a tener una reunión con la gente de la empresa"
4
 Encuentro peronista en Colán Conhué 
5
 Chubut lanza un programa de formación gratuita para cuidadores de adultos mayores
1
 Sábado de zapada y micrófono abierto en la pizzería y cervecería Futalaufquen
2
 Fiscalía Abierta: aspirantes a policía conocieron el funcionamiento judicial en Esquel
3
 Esquel: El municipio impulsa acciones de prevención del acoso escolar y grooming en instituciones educativas
4
 Nuevas obras de cordón cuneta en Esquel
5
 Salud planifica la calidad sanitaria provincial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -