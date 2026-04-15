UNPSJB: convocatoria a pasantías en Esquel

La Secretaría de Extensión de la sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) lanzó una convocatoria para alumnos avanzados de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educación. La propuesta busca integrar a los estudiantes en ámbitos laborales relacionados con su formación, con un esquema de 20 horas semanales que deben cumplirse fuera del horario de cursada habitual.

Según informaron desde la institución, el lugar de desempeño no se limitará a las oficinas de la Cooperativa 16 de Octubre LTDA, sino que también incluirá instituciones educativas públicas y privadas de la Región III. Incluso, se aclaró que el desarrollo de la pasantía podría requerir el desplazamiento de los seleccionados a otras localidades o establecimientos de la zona según la necesidad del servicio.

Para poder postularse, los interesados deben cumplir con el requisito de ser alumnos regulares y contar con al menos el 30% de las materias de su carrera aprobadas. El contrato tendrá una duración inicial de 12 meses, aunque se aclaró que las renovaciones se realizarán de manera trimestral durante ese periodo.

La inscripción se mantendrá abierta hasta el viernes 17 de abril a las 17:00 horas. Los estudiantes deben enviar su Currículum Vitae, certificado analítico y constancia de alumno regular por correo electrónico a la dirección facultadhumanidadesesquel@fhcs.unp.edu.ar. Es obligatorio indicar en el asunto del mail el texto Postulación pasantía Coop. 16 de Octubre LTDA junto al nombre y apellido del interesado.

E.B.W.