"Caminantes del fútbol" la selección esquelense se prepara para competir en España

El equipo esquelense de Fútbol Caminando, deporte nacido en nuestra ciudad, se prepara para seguir expandiéndolo y cruzar el charco para competir en España.



“Este deporte nuevo en Argentina, que nace en Esquel, desde la subsecretaría de Deportes, donde estamos trabajando ya hace un tiempo largo”, explicaron: “incluso es reconocido por AFA”.



Caminantes del Fútbol de Esquel, Chubut, estaba invitado a competir en 2025, pero dicho torneo se suspendió: “el año pasado habíamos tenido una invitación oficial a un mundial que se iba a desarrollar en Gales en el mes de agosto. Este mundial se suspendió, se postergó. Entonces, bueno, aparecieron nuevas invitaciones que son las que nosotros apuntamos de asistir”.



La selección estará en España en el mes de noviembre: “dos torneos oficiales, uno que organiza el Club Barcelona de España, y otro lo organiza la Asociación Internacional de Walking Football, que es el nombre original del fútbol caminando, que tiene su sede en Inglaterra. Y luego de eso tenemos una invitación a la Casa del Madrid. Después tenemos también a lo que es el Sevilla, que nos ha invitado, en Europa ya hay más de 600 equipos registrados, entre los cuales hay equipos que son de renombre internacional”.



La selección esquelense entrena en el espacio acá del Gimnasio Municipal: “más de 60 adultos mayores y adultos que lo practican semanalmente. Estamos de a poquito creciendo y forjando este camino que incluso ya hoy en día en distintas ciudades del país se acercan, nos contactan para que nosotros podamos enseñarles de qué se trata este nuevo deporte en el país”.



Los viajes se financian con fiestas y encuentros, que comienzan el próximo viernes 17 de abril con un baile para mayores de 50 años: “invitando para recaudar fondos que necesitamos, ya que el viaje es para el mes de noviembre. Será en la Sirio Libanesa, con una entrada a 10.000 pesos”.



La Sirio Libanesa está en la calle 25 Mayo, entre Avenida Ameghino y Chacabuco, y el evento es organizado por Kabir Producciones: “los primeros tres bailes en la asociación Asirio - Libanesa. El primer baile lo vamos a realizar este viernes, a partir de las 21 horas, donde va a haber DJ, música en vivo, va a haber una cantina, bueno, va a haber alguna sorpresita, que obviamente quienes puedan asistir”.





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