¿Vuelven Los Peques?

El universo de la Patagonia Argentina vuelve a cobrar vida gracias a la iniciativa de Pablo Villa, un desarrollador independiente que presentó en sus redes sociales los avances de un videojuego inspirado en Los Peques. El proyecto se define como un Fan Game, lo que significa que es una creación impulsada por un seguidor y no por los realizadores originales de la serie. Según explicó Villa en diferentes plataformas, está creando un juego con los personajes y el entorno de los personajes que se volvieron icónicos a principios de los años 2000.

La repercusión en redes sociales fue inmediata y el proyecto despertó la nostalgia de miles de usuarios, quienes en pocas horas inundaron los comentarios con ideas. De concretarse, el videojuego será gratuito e incluirá misiones basadas en las historias originales de la saga. Actualmente, los seguidores del desarrollo piden que el video llegue a Christian Olmos, el creador de la serie, para que tome conocimiento de este homenaje interactivo que busca rescatar la esencia de su obra.

Los Peques fue una serie de animación en 3D creada por Christian Olmos en el año 2001 en la provincia de Neuquén. La historia se centra en una comunidad de gnomos que habitan en la Cordillera de los Andes y que poseen una organización social propia, con un fuerte mensaje de cuidado ambiental y respeto por la naturaleza. La serie alcanzó una enorme popularidad en todo el país, llegando a emitirse en canales nacionales y obteniendo diversos reconocimientos por su calidad técnica y narrativa, incluso un Martín Fierro al mejor programa unitario de la televisión del interior del país.

Entre sus personajes principales se encuentran Chicho, el protagonista y guía de las historias, junto a su amigo Nino, quien aporta la cuota de humor y sencillez. Otros integrantes destacados de la comunidad son el sabio Nonno Gnomo, la joven Tina y el Coordinador. La producción se destacó por utilizar modismos regionales y mostrar la geografía patagónica con un realismo inédito para la animación de la época.

El creador original, Christian Olmos, desarrolló esta idea con el fin de transmitir valores y cultura regional a través de personajes queridos y entrañables. Ahora, este nuevo proyecto independiente de Pablo Villa busca que la historia continúe en un formato distinto, permitiendo que el público interactúe digitalmente con los paisajes y personajes que marcaron a una generación de espectadores.

E.B.W.