Científicos del CENPAT realizarán un monitoreo oceanográfico inédito en el Golfo Nuevo

Científicos y técnicos del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) iniciarán un monitoreo oceanográfico sin precedentes en las aguas del Golfo Nuevo. El objetivo principal de esta misión es obtener datos precisos sobre la temperatura, salinidad y niveles de oxígeno, además de analizar la presencia de microplásticos y la biodiversidad de microorganismos en la zona. Esta iniciativa permitirá establecer una línea de base para comprender cómo afectan el cambio climático y las actividades humanas a este entorno vital para la fauna regional.

El dispositivo central de esta campaña es un "Lander", una robusta estructura de aluminio fabricada en los astilleros Tandanor y equipada con tecnología de última generación proveniente de Noruega y Canadá. Este equipo fue fondeado a unos 20 metros de profundidad y a cuatro kilómetros de la costa, a la altura de Punta Loma, con el fin de permanecer sumergido durante un año entero gracias a sus baterías de larga duración. "El Lander tiene montados varios sensores para medir corrientes, olas, turbidez del agua, oxígeno, PH, fluorescencia, temperatura, conductividad y profundidad", detalló el ingeniero Juan Gabriel Vázquez, destacando que su instalación requirió el apoyo del buque "Tango" de la Prefectura Naval debido a la complejidad y dimensiones de la estructura.

"Es la primera vez que se logra una articulación de esta magnitud para realizar mediciones sistemáticas en puntos estratégicos del golfo", señalaron desde el equipo de investigación. La campaña contará con tecnología de punta y la colaboración de diversas instituciones que buscan fortalecer la soberanía científica sobre los recursos marítimos de Chubut. Los resultados serán fundamentales para el diseño de políticas de conservación y el manejo sustentable de las actividades económicas que dependen del mar.

"Este monitoreo no solo nos dará una foto del estado actual, sino que nos permitirá anticipar cambios futuros en el ecosistema", explicaron los especialistas vinculados al proyecto. La información recolectada será de acceso público para la comunidad científica y los organismos de gestión ambiental. Con este despliegue, la ciencia local busca dar una respuesta concreta a los desafíos ambientales que enfrenta la costa patagónica en la actualidad.

E.B.W.