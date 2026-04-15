11°
14° -2°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 15 de Abril de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel#ChubutDueleGrooming Argentinabullying
15 de Abril de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel: El municipio impulsa acciones de prevención del acoso escolar y grooming en instituciones educativas

La Municipalidad de Esquel, a través de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, continúa desarrollando un programa de talleres preventivos sobre acoso escolar (bullying) y grooming en diferentes escuelas de la ciudad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La iniciativa se lleva adelante mediante espacios participativos, donde los estudiantes pueden reflexionar, intercambiar ideas y adquirir herramientas para reconocer y afrontar situaciones de violencia. Los contenidos se adaptan según las edades, con el objetivo de generar mayor comprensión y compromiso en cada grupo.

 

El enfoque principal está puesto en la prevención, promoviendo intervenciones tempranas que permitan abordar estas problemáticas antes de que se profundicen. En este marco, se trabaja en conjunto con las instituciones educativas, fortaleciendo las acciones que ya se implementan en el ámbito escolar.

 

Durante los encuentros, se analizan conductas habituales que muchas veces pasan desapercibidas, como burlas o apodos, que pueden escalar y convertirse en situaciones de acoso sostenido. Asimismo, se incluyen contenidos vinculados al uso responsable de las tecnologías, abordando el grooming y los riesgos asociados a los entornos digitales.

 

Otro eje clave del programa es el trabajo articulado entre el Estado, las escuelas y las familias. Se destaca la importancia de la participación de los adultos, tanto en la detección temprana de posibles situaciones como en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

 

A su vez, se promueve que los propios estudiantes adopten una actitud activa frente a estos escenarios, fomentando valores como el respeto, la empatía y la convivencia, y alentando a que puedan intervenir de manera responsable ante hechos de violencia.

 

Este abordaje integral se extiende también a clubes y sedes vecinales, con el propósito de llegar a más espacios de la comunidad y seguir construyendo entornos seguros para el desarrollo de las infancias y adolescencias.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Esquel: Menores de edad robaron celulares y fueron atrapados
2
 Trelew: Realizarán una degustación gratuita de carne de burro para promocionar su consumo
3
 Torres sobre La Hoya: "vamos a tener una reunión con la gente de la empresa"
4
 Encuentro peronista en Colán Conhué 
5
 Chubut lanza un programa de formación gratuita para cuidadores de adultos mayores
1
 Sábado de zapada y micrófono abierto en la pizzería y cervecería Futalaufquen
2
 Fiscalía Abierta: aspirantes a policía conocieron el funcionamiento judicial en Esquel
3
 Esquel: El municipio impulsa acciones de prevención del acoso escolar y grooming en instituciones educativas
4
 Nuevas obras de cordón cuneta en Esquel
5
 Salud planifica la calidad sanitaria provincial
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -