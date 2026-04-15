Esquel: El municipio impulsa acciones de prevención del acoso escolar y grooming en instituciones educativas

La iniciativa se lleva adelante mediante espacios participativos, donde los estudiantes pueden reflexionar, intercambiar ideas y adquirir herramientas para reconocer y afrontar situaciones de violencia. Los contenidos se adaptan según las edades, con el objetivo de generar mayor comprensión y compromiso en cada grupo.

El enfoque principal está puesto en la prevención, promoviendo intervenciones tempranas que permitan abordar estas problemáticas antes de que se profundicen. En este marco, se trabaja en conjunto con las instituciones educativas, fortaleciendo las acciones que ya se implementan en el ámbito escolar.

Durante los encuentros, se analizan conductas habituales que muchas veces pasan desapercibidas, como burlas o apodos, que pueden escalar y convertirse en situaciones de acoso sostenido. Asimismo, se incluyen contenidos vinculados al uso responsable de las tecnologías, abordando el grooming y los riesgos asociados a los entornos digitales.

Otro eje clave del programa es el trabajo articulado entre el Estado, las escuelas y las familias. Se destaca la importancia de la participación de los adultos, tanto en la detección temprana de posibles situaciones como en el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.

A su vez, se promueve que los propios estudiantes adopten una actitud activa frente a estos escenarios, fomentando valores como el respeto, la empatía y la convivencia, y alentando a que puedan intervenir de manera responsable ante hechos de violencia.

Este abordaje integral se extiende también a clubes y sedes vecinales, con el propósito de llegar a más espacios de la comunidad y seguir construyendo entornos seguros para el desarrollo de las infancias y adolescencias.