Esquel: Menores de edad robaron celulares y fueron atrapados

15 de Abril de 2026
sociedad |
El local de electrodomésticos e insumos para el hogar, Elvira, en su sucursal de Esquel, fue victima de un robo.
En su sucursal ubicada en la esquina de avenida Alvear y calle Alberdi, se encontraron con la rotura de un vidrio y la sustracción de distintos modelos de celulares que se encontraban expuestos.
Los elementos pudieron ser restituidos rápidamente con la intervención policial, que detectó a los autores del hecho, los cuales resultaron ser menores de edad, quienes ingresaron al local luego de romper un vidrio.
Los dueños descubrieron que también habían bajado a térmica eléctrica para impedir ser detectados por alarmas o cámaras de seguridad.
SL
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