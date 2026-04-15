Esquel: Menores de edad robaron celulares y fueron atrapados

El local de electrodomésticos e insumos para el hogar, Elvira, en su sucursal de Esquel, fue victima de un robo.

En su sucursal ubicada en la esquina de avenida Alvear y calle Alberdi, se encontraron con la rotura de un vidrio y la sustracción de distintos modelos de celulares que se encontraban expuestos.

Los elementos pudieron ser restituidos rápidamente con la intervención policial, que detectó a los autores del hecho, los cuales resultaron ser menores de edad, quienes ingresaron al local luego de romper un vidrio.

Los dueños descubrieron que también habían bajado a térmica eléctrica para impedir ser detectados por alarmas o cámaras de seguridad.

SL