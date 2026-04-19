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19 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

Boca se llevó el Superclásico y festejó en el Monumental

El equipo de Claudio Úbeda venció 1 a 0 a River con gol de Leandro Paredes, estiró su invicto a trece partidos y aseguró su lugar en los octavos de final del Apertura. 
Por Redacción Red43

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En una tarde marcada por la tensión y el despliegue táctico, Boca Juniors golpeó en el momento justo para quedarse con una nueva edición del Superclásico. El único tanto del encuentro llegó sobre el final de la primera etapa, cuando el árbitro Darío Herrera sancionó un penal tras una mano de Lautaro Rivero.

 

El capitán xeneize, Leandro Paredes, ejecutó con jerarquía para sentenciar el 1 a 0 definitivo. "Paredes festejó con el histórico Topo Gigio frente a la tribuna local", destacaron las crónicas del partido tras la conversión que le permitió al visitante escalar al tercer puesto de la Zona A con 24 unidades.

 

Por su parte, el River de Eduardo Coudet sufrió la interrupción de su racha de cinco victorias consecutivas y perdió el invicto en su estadio. El conjunto millonario debió afrontar contratiempos tempraneros debido a la lesión de Sebastián Driussi, quien abandonó el campo de juego a los 17 minutos.

 

A pesar de los intentos en el complemento y los reclamos por una falta sobre Martínez Quarta en el cierre, el local no logró romper el cerrojo defensivo de un Boca que se mostró sólido y compacto. Con este resultado, el historial por ligas nacionales ahora favorece al club de la Ribera con 80 triunfos sobre 73 del equipo de Núñez.

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W.

 

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