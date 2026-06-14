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14 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Precaución por heladas en las rutas

Vialidad Nacional despliega su plan de mantenimiento invernal con riego de sal en diversas rutas de la provincia ante las fuertes heladas. Piden extremar la precaución al circular por la zona.
Por Redacción Red43

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El estado de la Ruta Nacional 259 en el tramo que une Esquel y Trevelin presenta condiciones que requieren la máxima atención de los conductores. La calzada y las banquinas se encuentran húmedas debido a los trabajos de riego con sal efectuados en distintos sectores. A esto se suma la advertencia por la posible presencia de animales sueltos, ráfagas de viento y las fuertes heladas registradas en la región.

 

Estas tareas preventivas se enmarcan en el Plan Integral de Mantenimiento Invernal que lleva adelante Vialidad Nacional. Desde la jornada de ayer, los equipos del 13° Distrito Chubut vienen realizando un intenso despliegue con camiones distribuidores de solución salina sobre las rutas 25, 40, 26, 3 y 259. Este operativo conjunto fue dispuesto anticipando los pronósticos de bajas temperaturas y heladas que se concretaron durante la madrugada de este domingo.

 

En este contexto, el personal continúa realizando recorridos preventivos de manera constante para monitorear el estado de las vías de comunicación. Por estos motivos, las autoridades reiteran el pedido a todos los automovilistas de transitar con extrema precaución para evitar incidentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

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