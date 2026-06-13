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13 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Bomberos Voluntarios de Esquel conmemoraron un nuevo aniversario

Esta tarde se realizó el acto de aniversario en la institución, celebrando el servicio, compromiso y sacrificio silencioso de los Bomberos Voluntarios de Esquel y la zona.
Por Redacción Red43

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En un nuevo aniversario, los Bomberos Voluntarios de Esquel realizaron un acto conmemorando y celebrando su compromiso junto a la comunidad.

 

El jefe del Cuerpo Activo, David Viaytes, realizó el discurso central donde enfatizó el sacrificio de los Voluntarios, en desmedro de su vida cotidiana y con el acompañamiento de sus familiares, amigos y la comunidad toda.

 

En este 41° aniversario, los bomberos ratificaron su lema de "Sacrificio, valor y abnegación", palabras que definen al rol que ocupan, frente a las inclemencias y el control de los focos igneos, pero conservando la llama de su compromiso, definió Viaytes.

 

El intendente Matías Taccetta estuvo presente, reconociendo el valor de los 48 bomberos que hoy conforman el cuartel, así como "esa vocación de servicio de todos aquellos que han sido parte de la historia".

 

La importancia del cuartel en nuestra región: "durante largas jornadas de trabajo enfrentaron condiciones extremas para proteger vidas, viviendas y bosques".

 

Cómo parte del acto, se oficializó la creación de la brigada de reserva denominada "Los Pioneros", ampliando la estructura de la institución.

 

Acompañados por la Banda Militar, así como distintas autoridades y familiares en una fría tarde de Esquel, los Bomberos Voluntarios fueron homenajeados y reforzaron su compromiso con la comunidad.

 

SL

 

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