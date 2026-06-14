A 44 años del fin de la guerra de Malvinas

El 14 de junio de 1982, tras 74 días de conflicto bélico, el gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, firmó la rendición argentina ante el general británico Jeremy Moore. Este hecho histórico marcó la finalización de la guerra que había comenzado el 2 de abril de ese mismo año, con el objetivo de recuperar el territorio usurpado en 1833.

En el documento de rendición se acordó que la ceremonia sería privada y que las fuerzas nacionales conservarían sus banderas. El texto detallaba las condiciones del cese de hostilidades, estableciendo que el personal argentino debía entregar sus armas y equipos, pero asegurando que serían tratados con honor de acuerdo con las condiciones de la Convención de Ginebra de 1949.

El saldo de la guerra fue devastador, provocando la muerte en combate de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Diversas agrupaciones de excombatientes señalan además que cientos de soldados argentinos perdieron la vida en las últimas cuatro décadas como consecuencia de los traumas vividos durante el conflicto armado.

Hoy, la República Argentina mantiene firme y activo su reclamo diplomático ante el Reino Unido para encontrar una solución pacífica a la disputa. La comunidad internacional respalda de manera constante la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales, un pedido expresado en múltiples resoluciones de las Naciones Unidas.

En esta fecha tan significativa, resulta imperioso rendir un sentido y respetuoso homenaje a los veteranos, manteniendo inalterable el permanente reconocimiento hacia aquellos que aún caminan entre nosotros y elevando la memoria de quienes partieron en la posguerra, erigidos para siempre como verdaderos custodios de nuestra soberanía nacional.

EBW