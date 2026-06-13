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13 de Junio de 2026
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Por Redacción Red43

Vendía droga en el cementerio de El Maitén y fue detenido

El operativo de control detuvo a un joven con la sustancia dividida para la venta. Los detalles.
Por Redacción Red43

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En el marco de actividades preventivas previamente planificadas y puestas en práctica de operativos de control, las tareas el personal policial en fecha 12/06, pasada las 02.50 horas, sorprendió en inmediaciones del cementerio municipal de aquella localidad ferroviaria a un joven transportando envoltorios de cannabis sativa (marihuana).

 

En ese marco, y con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel (fiscalía federal), y el personal de la Div. Drogas y Leyes Especiales de la zona comarcal, se llevaron a cabo las diligencias procesales atinentes al caso, y entre otras tareas el test correspondiente que determino que efectivamente se trataba de cannabis Sativa.

 

En ese sentido, y con la persona en libertad se avanzó con una actuación judicial en los términos de la Ley 23737.

 

Se sospecha se trate de una comercializador urbano, y donde habitualmente operan en la vía pública (plazas, etc.) o mediante entregas pactadas tipo delivery, escondiendo la mercancía en prendas de vestir o elementos cotidianos.

 

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