Vendía droga en el cementerio de El Maitén y fue detenido

En el marco de actividades preventivas previamente planificadas y puestas en práctica de operativos de control, las tareas el personal policial en fecha 12/06, pasada las 02.50 horas, sorprendió en inmediaciones del cementerio municipal de aquella localidad ferroviaria a un joven transportando envoltorios de cannabis sativa (marihuana).

En ese marco, y con intervención de la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel (fiscalía federal), y el personal de la Div. Drogas y Leyes Especiales de la zona comarcal, se llevaron a cabo las diligencias procesales atinentes al caso, y entre otras tareas el test correspondiente que determino que efectivamente se trataba de cannabis Sativa.

En ese sentido, y con la persona en libertad se avanzó con una actuación judicial en los términos de la Ley 23737.

Se sospecha se trate de una comercializador urbano, y donde habitualmente operan en la vía pública (plazas, etc.) o mediante entregas pactadas tipo delivery, escondiendo la mercancía en prendas de vestir o elementos cotidianos.