ANMAT retira del mercado un aceite de oliva y otros productos

La medida fue oficializada a través de tres disposiciones publicadas en el Boletín Oficial, tras detectar irregularidades vinculadas a la falsificación de registros, la falta de autorización sanitaria y la ausencia de controles en la fabricación. El objetivo de estas decisiones es proteger la salud de los consumidores, debido a la imposibilidad de verificar el origen y las condiciones de elaboración de los artículos involucrados.

Entre los productos retirados se encuentra el dentífrico en polvo con carbón natural de la marca Carbon White. La investigación determinó que exhibía información sanitaria apócrifa y utilizaba datos de otro producto registrado, lo que impide garantizar las condiciones de fabricación exigidas por la normativa vigente.

Asimismo, se ordenó el retiro del aceite de oliva virgen extra Blend Suave de la marca Green Olive. La decisión se tomó luego de una denuncia de la empresa titular que advirtió la existencia de unidades falsificadas. El organismo concluyó que el producto era apócrifo, utilizaba de manera indebida registros pertenecientes a otra firma y carecía de autorización para su elaboración y venta.

Por último, la prohibición alcanzó a una serie de productos para el tratamiento y mantenimiento de agua de piletas de la marca Bich Over Piscinas, que incluye insecticidas, alguicidas, desinfectantes y clarificadores. Estos artículos no contaban con inscripción sanitaria y no se pudo determinar qué establecimientos eran responsables de su fabricación. La autoridad sanitaria recordó la importancia de adquirir este tipo de productos únicamente a través de canales habilitados que cuenten con registros válidos.

EBW