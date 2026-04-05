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05 de Abril de 2026
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Por Redacción Red43

El mensaje de paz del Papa León XIV

Durante la primera Vigilia Pascual de su pontificado celebrada este sábado en la Ciudad del Vaticano el Sumo Pontífice solicitó a los líderes mundiales el cese de las guerras y la apertura de canales de diálogo.
Por Redacción Red43

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La ceremonia se desarrolló el sábado 4 de abril a partir de las 21:00 hora local en la Basílica de San Pedro ubicada en la Ciudad del Vaticano. El rito comenzó en el atrio del templo con la bendición del fuego y la preparación del cirio pascual para luego dar paso a una procesión hacia el altar mayor en un recinto inicialmente a oscuras. Esta celebración representa para la Iglesia Católica el paso de la muerte a la vida en la víspera del Domingo de Resurrección.

 

En su homilía el Papa León XIV hizo referencia a la situación de los conflictos bélicos y su impacto en la población civil. Solicitó a las naciones involucradas que no permitan que el sonido de las armas silencie el pedido de quienes sufren y que prioricen la asistencia humanitaria. El Pontífice señaló que la paz requiere de acciones basadas en la justicia y el reconocimiento de la dignidad de las personas.

 

"No dejemos que nos paralicen las losas de la guerra la injusticia y el aislamiento entre pueblos y naciones", expresó el Papa ante los fieles y delegaciones diplomáticas presentes en el templo vaticano.

 

El evento finalizó con un mensaje sobre la situación de los refugiados y los sectores vulnerables pidiendo a la comunidad internacional no desatender las crisis sociales. La Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro fue transmitida en directo y constituye la actividad principal del Triduo Pascual previa a la bendición Urbi et Orbi programada para el domingo en la Plaza de San Pedro.

 

 

 

 

 

E.W.B.

 

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